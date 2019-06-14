Cisco представила решения интернета вещей для работы в неблагоприятных условиях

Cisco представила новые сетевые устройства, специально разработанные для работы в самых сложных условиях и включающие при этом функционал интенционно-ориентированных сетей, что позволит эксплуатационным и ИТ-подразделениям ускорить реализацию и масштабирование IoT-проектов.

Химические производства, нефтеперерабатывающие предприятия, шахты — одни из самых проблемных мест с точки зрения условий труда. Здесь особенно важную роль играют связь и данные, ведь любые простои на производстве отражаются не только на финансовых результатах, но и на безопасности рабочих.

IoT-инновации Cisco. Доступ в условиях неблагоприятной окружающей среды. Коммутаторы и точки доступа в полевом исполнении Catalyst Heavy Duty соответствуют степени защиты IP67 и предназначены для продолжительной работы в условиях повышенной запыленности и влажности, а также в других неблагоприятных условиях. Работа с аппаратурой осуществляется с помощью системы Cisco DNA Center, предназначенной для универсального управления, обеспечения обслуживания и сегментации кампусных, филиальных и технологических (operational technology, OT) сетей.

SD-WAN для IoT-границы. Новый маршрутизатор Cisco Industrial Router теперь поддерживает функционал Cisco SD-WAN, позволяющий безопасно подключать удаленные локации и повышать производительность приложений. Это первое SD-WAN-решение, созданное для заказчиков, эксплуатирующих промышленные IoT-системы.

Безопасность в технологических сетях. Недавно Cisco объявила о приобретении компании Sentryo, что позволит радикально улучшить мониторинг устройств технологической сети и привлекать ИТ-подразделения для их информационной защиты. Сюда входят устройства, функционирующие в критичных инфраструктурах, от электроэнергетических компаний и нефтеперерабатывающих заводов до производственных предприятий и распределительных складов.

«Безопасное соединение — основа развертывания любого IoT-проекта, — сказала Лиз Чентони (Liz Centoni), старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Cisco, занимающегося разработкой IoT-систем. — Расширяя интенционно-ориентированные сети до IoT-границы, мы помогаем эксплуатационным и ИТ-подразделениям уменьшать сложность операций, улучшать финансовые результаты и повышать безопасность персонала».

В основанных на намерениях сетях используются принципиально новые подходы к построению сетей и управлению ими. Эти современные архитектуры уходят от традиционных трудоемких методов ручного управления, они подстраиваются под бизнес-цели и транслируют их в сетевые политики. Внедряя основанные на намерениях сети, IoT-заказчики получают преимущества автоматизированного масштабирования, гибкого подключения унаследованной и перспективной инфраструктуры, как в случае 5G, а также встроенной многоуровневой защиты.

Для нефтегазовой отрасли повышение качества аналитики означает увеличение времени бесперебойной эксплуатации, прогнозное техническое обслуживание и повышение безопасности труда. С учетом этого Cisco и Emerson начали разработку совместного решения, объединяющего современные технологии беспроводных сетей с ведущими автоматизированными системами управления технологическими процессами.

В условиях все большей программируемости сетей созданная Cisco экосистема партнеров и разработчиков стала важнейшим фактором инновационного процесса. Программа содействия разработчикам Cisco DevNet предлагает комплексный инструментарий для развития инноваций на IoT-границе. Партнеры по экосистеме теперь имеют возможность согласованно создавать приложения на границе и управлять ими, заказчики же получили дополнительную гибкость для улучшения бизнес-результатов. IoT Developer Center предоставляет учебные материалы, средства разработки и ресурсы поддержки, с тем чтобы партнеры могли уже сегодня создавать новые решения и приложения.

Маршрутизатор Cisco IR1101 уже доступен. Коммутатор Cisco Catalyst IE3400 Heavy Duty Series Switch будет доступен летом, точки доступа Catalyst IW6300 Heavy Duty Series Access Point — осенью текущего года.

Сервисное подразделение Cisco Services помогает управлять, масштабировать и обеспечивать информационную безопасность решений Cisco DNA, предлагая консультации услуги полного жизненного цикла по реализации проектов, интеграции ПО, оптимизации и обучению.