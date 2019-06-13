«Техносерв» оборудовал мультимедийные переговорные в офисе Tele2 в Comcity

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявляет о завершении проекта по оборудованию мультимедийными комплексами нового офиса оператора мобильной связи Tele2 в Comcity.

Tele2 объединила все московские представительства под одной крышей – в бизнес-центре Comcity в Румянцево. Для проведения видеоконференций и оперативной связи с филиалами оператору были нужны оснащенные переговорные комнаты. Поэтому перед «Техносервом» компания поставила задачу качественно и в максимально сжатые сроки оборудовать новую штаб-квартиру современными мультимедийными системами.

За два месяца был выполнен большой объем работ: проектирование, демонтаж оборудования в прежних зданиях и монтаж на новой площадке, комплексная пуско-наладка, сдача в эксплуатацию. Специалисты интегратора организовали переезд мультимедийных систем семи переговорных комнат из одного из прежних офисов. Также в новых помещениях было поставлено и инсталлировано оборудование разного уровня сложности, вплоть до комплексов профессиональной видеоконференцсвязи.

При создании мультимедийных подсистем были использованы решения ведущих вендоров: Polycom (с интеграцией с MS SkypeForBissness), Crestron, Extron, LG, Vivitek, Digis, Shure microflex.