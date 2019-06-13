Почта России переходит на электронный документооборот

Почта России и «1С» сообщили об успешном запуске в промышленную эксплуатацию ЕСЭД на базе «1С:Документооборота». К системе уже подключены 36 000 пользователей более чем в 1000 подразделений Почты России по всей стране. Для предприятия это стало очередным шагом реализации стратегии цифровой трансформации, предусматривающей в том числе максимальную оцифровку бизнес-процессов.

В результате внедрения ЕСЭД на базе «1С:Документооборота» на всех уровнях организационной структуры удалось сократить бумажный документооборот на 35%, снизить трудозатраты по обработке документов на 10%, время исполнения запросов по подбору документов на 50%, значительно сократить сроки согласования документов, повысить уровень контроля исполнения документов и поручений.

Переход на систему электронного документооборота (СЭД) был особенно важен для оперативного обмена документами между аппаратом управления и региональными представительствами. Это позволило оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность.

Единая система документооборота охватила аппарат управления предприятием, 86 филиалов, более 1000 обособленных структурных подразделений в стране и за рубежом. Ежедневно в системе регистрируют 5000 новых документов, автоматизирована работа с входящей и исходящей корреспонденцией, организационно-распорядительными документами, обращениями граждан и организаций, договорными документами, коммерческими условиями, документами по закупочной деятельности, архивной документацией и другими видами документов. Также система обеспечивает многократный запас производительности на случай, например, внеплановых массовых рассылок документов.

Для хранения и организации данных применяется свободно распространяемая СУБД PostgreSQL, работающая под управлением ОС Linux.

В системе применяется расширенный функционал, призванный исключить неправильные и неточные действия по работе с документами, упростить взаимодействие сотрудников. Правила коммуникации позволяют при организации взаимодействия автоматически соблюдать иерархию управленческих уровней сотрудников и подразделений.

ЕСЭД Почты России интегрирована с внутренними информационными системами: Центральной базой данных кадровой информации, Информационной системой обработки обращений граждан, Системой управления судебными делами, Автоматизированной информационной системой управления заказом и др.

«Единая система электронного документооборота позволила нам значительно ускорить внутренние бизнес-процессы. Мы внедрили стандартные шаблоны бизнес-процессов и значительно ускорили процесс принятия решения. В наше время на рынке это крайне важно – принимать быстрые решения и быстро же внедрять эти решения в жизнь», – отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков.

Программа «1С:Документооборот» на масштабируемой платформе 1С:Предприятие 8 была выбрана по итогам открытого конкурса на модернизацию системы электронного документооборота Почты России с учетом высокой производительности и широкого функционала.