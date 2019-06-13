Panasonic выводит на российский рынок новую серию IP- телефонов KX-NT

Panasonic объявила о начале продаж новой линейки системных IP-телефонов Panasonic KX-NT6xx в России. Серия представлена двумя моделями KX-NT630 и KX-NT680, которые отвечают всем актуальным требованием корпоративного рынка.

Разработанные специально для подключения к IP-АТС Panasonic KX-NS/NSX новые IP-телефоны серии KX-NT6хх позволяют максимально широко использовать функции современных IP-АТС по управлению звонками, в т.ч., отображение статуса присутствия абонента на дисплее.

Обе модели - KX-NT630 и KX-NT680 - оснащены двумя гигабитными Ethernet-портами для подключения к ПК. Благодаря этому не только «экономятся» порты СКС, но и сохраняется быстродействие сети.

Новинки также поддерживают HD-качество звука - как во время разговора, так и при использовании громкой связи. Благодаря этому абоненты могут быть полностью уверены в высоком уровне связи во время важных деловых переговоров или в условиях шумного открытого офиса.

При этом IP-телефоны могут работать в ECO-режиме - экономя электроэнергию без ущерба своему широкому функционалу.

Флагманская модель линейки KX-NT680 имеет самый большой 4,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей с подсветкой. С его помощью пользователи могут комфортно просматривать меню телефона, а также маркировать программируемые кнопки линий/функций. 48 кнопкам можно назначить быстрый доступ к нужному абоненту, линии или функции. Список абонентов или функций при этом будет отображаться на дисплее на четырех страницах по 12 кнопок на каждой. Подобная динамическая маркировка значительно облегчает и ускоряет процесс редактирования списков при повторном программировании кнопок. При этом серия KX-NT6xx, как и все IP-телефоны Panasonic, поддерживает кириллицу, что значительно облегчает навигацию по меню.

Модель KX-NT680 обладает возможностью показа графического изображения на дисплее – например, логотипа компании. Изображение загружается централизованно через АТС в качестве инструкции или корпоративного объявления.

Отличительной особенностью KX-NT680 является встроенный Bluetooth. Возможность быть мобильным и параллельно вести телефонные переговоры – актуальная тема для современных компаний. Флагманская модель KX-NT680 позволит сотрудникам подключать гарнитуру к IP-телефону и свободно перемещаться по офису, всегда оставаясь на связи.