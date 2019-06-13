Media108 и Uninum внедрят искусственный интеллект в маркетинг и продажи недвижимости

Агентство performance-маркетинга Media108 и компания Uninum договорились о стратегическом партнерстве в области технологической трансформации маркетинга и продаж недвижимости. Уже стартовали совместные пилотные проекты по обработке Big Data для автоматизации и повышения эффективности работы девелоперских компаний.

В рамках сотрудничества Media108 и Uninum планируют внедрять AI-решения на основе анализа психометрических данных покупателей, которые позволят более точно прогнозировать спрос, создавать персонализированные стратегии продвижения и продаж, а также оптимизировать маркетинговый бюджет.

На сегодняшний день уже запущены первые пилотные проекты для ряда жилых комплексов: ведется оптимизация настроек контекстных рекламных кампаний, внедряются системы динамического ценообразования и прогнозирования объемов продаж.

«Мы наблюдаем постепенную трансформацию в сознании застройщиков: многие уже пришли к пониманию необходимости оптимизировать затраты за счет инновационных решений. Сегодня благодаря нашим инструментам уже есть возможность осуществлять более точное прогнозирование продаж и эффективное продвижение при меньших расходах на маркетинг. Uninum уже больше года внедряет данные технологии в работу нескольких ведущих девелоперских компаний, а сотрудничество с агентством Media108 – это возможность распространить данный опыт на остальной рынок недвижимости», – отметил генеральный директор Uninum Павел Жирновский.