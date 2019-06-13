«БАРС Груп» представила новую версию платформы бизнес-аналитики Alpha BI 4.3

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, представила новую версию платформы бизнес-аналитики собственной разработки Alpha BI 4.3. Основной акцент сделан на оптимизацию работы приложения при больших нагрузках.

При разработке новой версии были выбраны два основных направления: переход на asp.net core в рамках постепенного отказа от использования Mono при работе с Unix-подобными операционными системами. И второе – это возможность кластеризации сервера приложения.

Переход на более высокопроизводительный фреймворк обеспечил трехкратный прирост количества выполняемых запросов в секунду и, соответственно, лучшие показатели производительности и стабильности при высоких нагрузках. Переход на asp.net core является промежуточным шагом в рамках плана полного перевода платформы Alpha BI на .net core.

Для реализации горизонтального масштабирования обеспечена возможность работы Alpha BI в кластерном режиме. Это позволяет балансировать нагрузку между несколькими приложениями, а также без остановки системы подключать/отключать дополнительные ноды согласно показаниям инструментов мониторинга. Таким образом, платформа способна запускаться на крупных внедрениях с большим количеством одновременно работающих пользователей.

Кроме этого, в Alpha BI 4.3 реализована возможность экспорта и импорта настроек безопасности. Ранее в Аlpha BI версии 4.2 был реализован экспорт и импорт объектов системы. Теперь, перенося какой-либо отчет или dashboard, можно переносить в пакете и связанные с ним роли и настройки доступа по ним.