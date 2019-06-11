Veeam представила программу «with Veeam» для вспомогательного хранения данных

Veeam Software представила программу «with Veeam» - новую инициативу по созданию унифицированных решений, обеспечивающих расширенные возможности для заказчиков. В рамках этой программы Veeam совместно с ведущими поставщиками корпоративных систем хранения данных, предложит заказчикам комплексные решения для вспомогательного хранения данных, объединяющие в себе ПО Veeam, лучшее в отрасли оборудование хранения и стеки управления для HCI. Veeam уже анонсировала такие решения совместно с ExaGrid и Nutanix.

Veeam тесно сотрудничает со своими стратегическими технологическими партнерами, предлагая заказчикам гибкие варианты развертывания, что ведет к более плотному (высокому) уровню интеграции. API Veeam позволяет партнерам, входящим в широкую экосистему компании, создавать комплексные решения на базе платформы Veeam Availability Platform, причем некоторые партнеры интегрируют первичные и вспомогательные хранилища данных с лучшим в отрасли стеком управления данными от Veeam. Эта стратегия легла в основу программы «with Veeam», обеспечивая более широкие и глубокие возможности интеграции для партнеров и тем самым позволяя им быстро поставлять решения для вспомогательного хранения данных. Решения поставляются в формате полного стека, что обеспечивает легкость приобретения, размещения, развертывания и управления и полностью покрывает потребности заказчиков в области защиты данных.

«Наша стратегия всегда заключалась в открытости и платформенной независимости. Выстроенная таким образом масштабная партнерская экосистема позволяет лучше удовлетворять потребности наших общих заказчиков», — сказал Ратмир Тимашев, сооснователь и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Veeam. — «Анонсируя программу With Veeam , мы выводим эту стратегию на качественно новый уровень, чтобы помочь организациям получить требуемое качество защиты, хранения и доступности данных, а также управления ими. В рамках этой программы пару недель назад компания Nutanix объявила о выходе своего продукта Nutanix Mine, а ExaGrid в апреле анонсировала выход ExaGrid Backup. Для наших партнеров это простой способ разработки комплексных предложений с использованием технологий Veeam, и мы ожидаем скорого анонсирования новых решений».

Благодаря усилиям наших партнеров в части интеграции в унифицированных решениях «with Veeam» будут реализованы разнообразные форматы и функции, отвечающие требованиям различных сегментов рынка, в том числе.

Варианты горизонтального и вертикального масштабирования для широкого спектра задач в различных средах при условии обеспечения единого набора возможностей восстановления данных с помощью платформы Veeam Availability Platform.

Правильно подобраная инфраструктура хранения по производительности и объему, в соответсвии с целями хранения, восстановления и Доступности, которые соответствуют ожиданиям разных бизнес-подразделений с учетом SLA.

Единый SKU, включающая в себя установленное ПО и соответствующие по масштабу аппаратные ресурсы; возможности простой закупки по прайс-листам поставщиков инфраструктуры, которые уже используются многими закупщиками и реселлерами; единые центры технической и клиентской поддержки.

Для обеспечения гибкости этих опций, а также для поддержки постоянной возможности использования ПО Veeam как в формате традиционного лицензирования, так и по подписке или через глобальную партнерскую сеть для поставщиков услуг и облачных сервисов, продажи и обслуживание некоторых решений «with Veeam» будут выполняться непосредственно инфраструктурными партнерами. Поставки и обслуживание других решений будут выполняться различными дистрибьюторами и/или глобальными системными интеграторами, в зависимости от географического присутствия заказчиков и возможностей партнерской сети.