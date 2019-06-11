Новый ИТ-акселератор соберет идеи для транспорта будущего

Группа компаний «Программный продукт» объявила о старте ИТ-акселератора в области общественного транспорта. Объявление о запуске проекта состоялось в рамках форума «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 11 июня в Москве. «Миллионы пассажиров ждут вашего решения», - сказал Тимур Аитов, объявляя о старте проекта.

В акселератор приглашаются компании, которые хотят реализовать свои решения в области общественного транспорта. В сотрудничестве с крупнейшими транспортными операторами эксперты «Программного продукта» помогут победителям акселератора реализовать свои проекты в рамках инфраструктуры большого города.

Команды, прошедшие первый отбор акселератора, смогут получить экспертизу отраслевых специалистов и под их руководством доработать проект, получить менторство и наставничество трекеров, которые помогут стартапу выйти на новый уровень.

В рамках акселератора будут рассматриваться проекты по шести направлениям: билетные решения, оптимизация поездок, Big Data, искусственный интеллект, безопасность на транспорте, а также ИТ-проекты, имеющие отношение к городскому пассажирскому транспорту, но не имеющие прямого отношения ни к одной из категорий.

Требования к участникам, программа и сроки проведения акселератора, форма для подачи заявок находятся на сайте.

ГК «Программный продукт» является разработчиком билетного решения для пригородных электропоездов, удостоенного премии CNews 2018 как лучшее билетное решение года. В начале 2019 года «Программный продукт» приступил к реализации ПО «Новой билетной системы для городского пассажирского транспорта Москвы».