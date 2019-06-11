«Эттон Груп» приступила к разработке электронной территориальной схемы обращения с отходами Курганской области

Компания «Эттон Груп» приступила к исполнению государственного контракта на создание «Электронной модели территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Курганской области».

Основной целью создания и внедрения информационной системы является визуализация данных территориальной схемы обращения с отходами, оптимизация и долгосрочное прогнозирование процессов обращения с отходами на территории Курганской области.

Электронная модель обеспечит проведение корректных логистических расчетов и определение технико-экономических параметров деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Информационная система будет содержать в себе места сбора, накопления и переработки отходов, несанкционированные свалки, зоны деятельности региональных операторов, маршруты передвижения отходов от образователей отходов до полигонов и перегрузочных станций. Каждый маршрут будет содержать информацию об объемах перевозимых отходов и мощности полигонов, что позволит рассчитывать оптимальную транспортировочную загрузку и прогнозировать инфраструктурные объекты в регионе.

Электронная территориальная схема компании «Эттон Груп» станет частью Федеральной электронной модели обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Система разрабатывается по заказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области для исполнения отдельных положений Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-фз «О внесении изменений в Федеральный Закон (89-ФЗ) «Об отходах производства и потребления».