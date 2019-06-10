«КОРУС Консалтинг» стал партнером года Microsoft в области управления продажами и полевым персоналом

Системный интегратор «КОРУС Консалтинг» назван партнером года Microsoft в России по управлению продажами и полевыми сотрудниками на платформе Microsoft Dynamics 365. В номинациях Dynamics For Sales и Dynamics For Field Service оценены проекты системного интегратора для компаний «САФ-Нева» и «Абамет».

Ежегодно корпорация Microsoft выбирает локальных «партнеров года», создающих и внедряющих наиболее перспективные решения на базе технологий вендора. Победителями Microsoft Partner Awards становятся системные интеграторы и разработчики из более чем 130 стран, которые продемонстрировали высокий уровень клиентоориентированности, а также превосходные результаты в проектной деятельности с участием классических и инновационных технологий и платформ Microsoft.

В этом году «КОРУС Консалтинг» стал российским партнером года Microsoft в номинациях Dynamics For Sales и Dynamics For Field Service. Обе награды вручаются за разработку ИТ-решений на базе CRM-модулей комплексной платформы Microsoft Dynamics 365. При выборе победителя в каждой номинации учитывается инновационность решения и его ценность для клиентов, масштабность реализованных проектов, возможность масштабирования ИТ-системы, подход компании к продвижению решения на рынке.

В линейке продуктов «КОРУС Консалтинг» на платформе Microsoft Dynamics 365 восемь функциональных решений, которые расширяют возможности платформы в области управления продажами и торговыми представителями, и несколько отраслевых систем для компаний в сфере дистрибуции, производства, оптовых продаж. Многие из этих ИТ-решений доступны в облаке, что позволяет клиентам «КОРУС Консалтинг» существенно экономить время и ресурсы на их установку, модернизацию и поддержку.

Так, «КОРУС Консалтинг» получил награду в номинации Dynamics For Sales за облачный проект на платформе Microsoft Dynamics 365 Online по автоматизации маркетинга, B2B и B2C продаж в компании «САФ-Нева», мировом лидере по производству дрожжей и других продуктов ферментации. Система помогает контролировать работу менеджеров по продажам и технологов, управлять визитами к покупателям и анализировать их результативность.

Вторую награду в номинации Dynamics For Field Service «КОРУС Консалтинг» получил за создание комплексного инструмента для анализа информации по продажам и контроля работы полевых сотрудников отдела сервисной поддержки в компании «Абамет», ведущем поставщике металлообрабатывающего оборудования. Благодаря внедрённому ИТ-решению руководство компании может оперативно отслеживать и контролировать работу более 50 инженеров на выезде.