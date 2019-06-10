«Депо Компьютерс» и «Ред Софт» представили платформу под РЕД ОС

«Депо Компьютерс» и «Ред Софт» завершили комплексное тестирование совместного решения. По результатам испытаний подтверждена полная совместимость ультракомпактной модели ПК DEPO Neos CB201 и операционной системы РЕД ОС 7.1 МУРОМ и выдан двусторонний сертификат.

DEPO Neos CB201 – офисный ПК в корпусе объемом 1 куб. дм построен на базе отечественной материнской платы DEPO. Модель компьютера входит в состав линейки автоматизированных рабочих мест «Депо Пересвет», которая первой в России получила заключение Минпромторга РФ №37530/11, подтверждающее производство промышленной продукции на территории РФ в соответствии с критериями отечественности для вычислительной техники, определенными в постановлении Правительства РФ №719.

ПК DEPO Neos CB201 поддерживает от 2 до 8 ГБ оперативной памяти стандарта DDR3 и один жесткий или твердотельный диск формата 2,5”. Модель отличается бесшумной работой и сверхмалым энергопотреблением, за счет использования внешнего блока питания мощностью 65 Вт и пассивной системы охлаждения корпуса. Производительность модели позволяет работать со стандартными приложениями и решать специализированные задачи. В комплект поставки входит специальная скоба для крепления ПК на задней стенке монитора, а также подставка для устойчивой вертикальной установки на рабочем месте пользователя.

РЕД ОС - многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060, от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«В рамках партнерской программы «Ред Софт» уделяет внимание не только установлению совместимости с отечественным программным обеспечением. Для того, чтобы предложить заказчикам полноценное комплексное решение, необходимо проводить испытания на аппаратной платформе. Рады, что список совместимых с РЕД ОС средств вычислительной техники дополнили продукты «Депо Компьютерс»», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Развитие отечественных информационных технологий становится ключевым фактором цифровой трансформации экономики», - отметил Дмитрий Черкасов, генеральный директор «Депо Компьютерс». – «Создавая российские продукты и решения в сотрудничестве с ведущими разработчиками отечественного ПО, компания «Депо Компьютерс» укрепляет технологический суверенитет России».