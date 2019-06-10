Казанский офис «1С-Рарус» автоматизировал работу «Казань-Шинторг» на базе решения «Альфа-Авто». Новая система позволила снизить операционные и административные расходы на 20%, а также на 30% сократить трудозатраты в подразделениях.

«Казань-Шинторг» с 2003 года оказывает услуги по автомобильному сервису, продаже автозапчастей и шин. Это развитая сеть профессиональных сервисных станций, специализирующихся на ремонте и обслуживании коммерческого транспорта, а также сеть шиномонтажных мастерских для легковой, грузовой и специальной техники.

В 2016 году, на момент инициации проекта, учетная система управления предприятием уже не могла полностью удовлетворять потребности бизнеса. Компании требовались современные инструменты для промежуточного и итогового контроля состояния документов, управления бизнес-процессами и своевременного предоставления руководству информации для оперативного принятия управленческих решений.

Для достижения поставленных целей была выбрана система «Альфа-Авто». Партнером по внедрению стал казанский офис «1С-Рарус». Новая система охватила 155 рабочих мест в 13 филиалах компании.

В ходе проекта были выполнены следующие задачи. Перенесена нормативно-справочная информация из предыдущей системы автоматизации. Справочник «Номенклатура» насчитывал более 65 тыс. элементов на момент перехода, справочник «Договоры взаиморасчетов» — более 22 тыс. элементов, а «Контрагенты» — более 15 тыс. элементов.

Разработана ролевая модель доступа для более удобного управления правами и настройками пользователей. Реализован удобный поиск номенклатуры при подборе в документы. Это существенно ускорило обработку запросов клиентов, а также сократило время заполнения документов при оформлении сделки.

Реализовано автоматическое присвоение и печать штрих-кода для всей первичной документации, за счет чего сократились трудозатраты специалистов бухгалтерии на поиск документов в учетной системе для проверки корректности их оформления.

Разработаны новые механизмы работы с рекламационным товаром для отслеживания всего «жизненного цикла» приобретенных запчастей в режиме реального времени. Доработан механизм переоценки принятых на реализацию товаров, позволяющий переоценить товар, вне зависимости от того, на каком складе он находится.

Реализован учет прочих активов (справочник насчитывает более 17 тыс элементов: собственные автомобили, спецоснастка, основные средства и инструменты), что позволяет учитывать в информационной системе работы по обслуживанию собственных активов.

Настроен механизм расчета и сбора данных по продуктивности цеховых сотрудников, мастеров и менеджеров организации за счет чего сократилась трудоемкость расчета сдельной заработной платы.

Внедрен механизм фиксации характеристик и свойств номенклатуры. Настроены более 20 новых отчетных форм в соответствии с требованиями бизнеса. Теперь руководство получает исчерпывающую информацию о состоянии компании в online-режиме. В частности, был разработан «Отчет о деятельности», который отражает суммы продаж по направлениям за каждый день, с учетом просроченных и неоплаченных сделок.

В ходе проекта была проделана большая организационная работа внутри компании по построению и корректировке текущих процессов финансово-хозяйственной деятельности организации. Оптимизирована работа нескольких отделов предприятия, за счет чего сократилось время на выполнение ежедневных рутинных задач. Реализован функционал работы с корпоративными клиентами (расчет работ и выставление результирующих документов за месяц), расчет сдельной заработной платы сотрудников сервиса в соответствии с настраиваемыми процедурами, утвержденными у клиента.

Реализована ордерная схема складского документооборота, которая позволила разграничить ответственность по перемещению номенклатуры внутри организации.

Доработаны алгоритмы ценообразования для полного покрытия потребности к системе, что позволило настраивать гибкую ценовую политику в разрезе организационной структуры компании и контрагентов.

Минимизированы трудозатраты на распределение платежей за счет реализации нового АРМ по работе с банковскими выписками.