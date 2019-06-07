«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» переведут автомобили партнеров на природный газ

Партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива

«Яндекс.Такси» и «Газпром газомоторное топливо» заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве — партнёры «Яндекс.Такси» смогут использовать экологически чистый природный газ в качестве топлива, что позволит в несколько раз снизить расходы таксопарков на топливо и улучшить экологическую ситуацию в мегаполисах. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которое было подписано между компаниями в рамках Петербургского международного экономического форума.

Уже сейчас около 4 300 машин, выполняющих заказы сервиса «Яндекс.Такси», работают на природном газе (метане) и около 26 000 — на пропан-бутане.

В рамках сотрудничества увеличится количество машин на природном газе. Партнёрам будут предложены специальные условия на газобаллонное оборудование и его установку, а также разработана система распределения машин по сертифицированным центрам для переоборудования.

Для партнёров будет организовано обучение по использованию оборудования, а также проведена работа по установке передвижных заправочных станций.

«Яндекс.Такси» планирует предложить партнёрам специальный тариф для пользователей сервиса, по которому заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе.

«Главная цель сотрудничества — помочь водителям и паркам повысить эффективность бизнеса. Для этого важно организовать всю необходимую инфраструктуру, чтобы парки не испытывали трудности с установкой оборудования и наличием заправочных станций. Мы видим заинтересованность наших партнёров — например, в Казани на экологичное газовое топливо за последний год перешли 1450 автомобилей», — отметил Алексей Федотов, директор по развитию бизнеса «Яндекс.Такси».

«Яндекс.Такси» и «Национальная газомоторная ассоциация» подписали соглашение о совместном продвижении газомоторного топлива — стороны планируют популяризировать использование природного газа и способствовать переходу транспорта на газ.