«Уралкалий» расширяет сотрудничество с «1С» в области ИТ

«Уралкалий» и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«Уралкалий» – российский вертикально интегрированный холдинг, один из ведущих производителей калия с существенной долей в мировом объеме производства калийных удобрений. Деятельность предприятия охватывает всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям. В основном производственном подразделении предприятия работают около 12 000 сотрудников.

Корпоративная система «1С» уже много лет успешно используется в компаниях «Уралкалия» для решения ряда задач учета и управления финансами и ресурсами холдинга.

Заключенное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерства в области информационных технологий. Одно из ключевых направлений сотрудничества – стандартизация, унификация и оптимизация процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности дочерних и зависимых обществ, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации компаний группы.

В рамках сотрудничества планируется создание единой интегрированной системы управления «Уралкалия» на базе комплекса «1С:Корпорация» и отраслевых решений «1С» для управления ремонтами, складской и транспортной логистики и др.

«Развитие сотрудничества с фирмой "1С" – очередной этап комплексного совершенствования информационных систем "Уралкалия", а также повышения эффективности бизнес-процессов компаний Группы. Расширение сферы применения цифровых решений наших партнеров позволит Компании оптимизировать управление дочерними и зависимыми обществами и станет основой для ее последующей цифровой трансформации», – отметил генеральный директор «Уралкалия» Дмитрий Осипов.

«Подписание соглашения предусматривает обмен опытом, знаниями и проектными решениями для развития ИТ-архитектуры "Уралкалия", оптимизации процессов внедрения решений 1С, снижения затрат и технологических рисков. Уверен, что сотрудничество будет плодотворным и поможет нам в эффективной реализации IT-стратегии группы компаний", – отметил ИТ-директор «Уралкалия» Кирилл Алифанов.

«Сотрудничество с ведущим на рынке химической промышленности холдингом ПАО "Уралкалий" позволит нам развивать лучшие практики управления ресурсами предприятий химической отрасли и закреплять их в решениях на платформе “1С:Предприятие”», сказал директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.