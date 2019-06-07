«Цифра» и «Первая горнорудная компания» внедрят решения на основе искусственного интеллекта на Крайнем Севере

«Первая горнорудная компания» (входит в контур управления «Атомредметзолото»/«Росатом») и группа «Цифра» подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области внедрения решений на основе искусственного интеллекта для горно-обогатительного производства.

Документ был подписан исполнительным директором «Первой горнорудной компании» Игорем Семеновым и генеральным директором группы компаний «Цифра» Игорем Богачевым.

Стороны намерены рассмотреть возможность проекта по роботизации и дистанционному управлению карьерной техникой на Павловском месторождении, где планируется построить самое северное горнорудное предприятие России. Для этого в течение 45 дней будет создана двусторонняя рабочая группа. Срок действия меморандума – три года.

«Госкорпорация "Росатом" и "Первая горнорудная компания" уделяют особое внимание вопросам безопасности на производстве. Мы начинаем эту работу заранее с тем, чтобы уже первая руда была добыта с применением новейших технологий в максимально безопасных условиях. Сотрудничество с "Цифрой", обладающей богатым опытом разработки цифровых интеллектуальных технологий, будет этому способствовать», – сказал Игорь Семенов.

«Работа предприятия в экстремальных климатических условиях осложняется, в том числе такими факторами как высокая стоимость ресурсов и особым требованиям к безопасности труда. Роботизированные системы, которые предлагает наше дочернее предприятие "Вист групп", в том числе "Интеллектуальный карьер", позволяют снизить простои оборудования на 10-20%, затрат на техобслуживание на 15-18%, что в итоге приводит к снижению себестоимости производства на 2-3%», – отметил Игорь Богачев.

«Интеллектуальный карьер» – это комплекс цифровых технологий управления производственными процессами открытых горных работ на основе роботизированных погрузочно-транспортных систем, а также отраслевых решений в области интернета вещей, искусственного интеллекта и прогнозной аналитики. Одно из преимуществ системы – обеспечение возможности добычи полезных ископаемых в труднодоступных и удаленных регионах со сложными климатическими и горно-геологическими условиями.