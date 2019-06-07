SAP и «ЭР-телеком» создадут центр компетенций для изучения технологий и обмена опытом

«ЭР-телеком холдинг» и SAP CIS подписали меморандум о технологическом партнерстве. Компании планируют создать совместный центр компетенций для изучения новейших технологий SAP и их дальнейшего применения в телекоммуникационной отрасли.

Соглашение также предусматривает создание рабочей группы, проведение семинаров и воркшопов для специалистов «ЭР-телекома».

«Мы связываем свое будущее с цифровыми сервисами. Партнерство с SAP – важный шаг в направлении диджитализации компании», – отметил президент «ЭР-телеком холдинга» Андрей Кузяев.

«Высокие темпы развития технологий – это одна из причин тесного сотрудничества компаний в различных секторах экономики. Бизнес все больше отходит от традиционных бизнес-моделей и экспериментирует с инновационными форматами: банки создают маркетплейсы, производственные компании открывают свои онлайн-магазины, ритейлеры используют роботов в качестве консультантов или вовсе открывают магазины без людей. При этом для компаний очень важно понимать, как максимально эффективно можно новые технологии применять и использовать, а также сочетать с действующими системами. Наше технологическое партнерство позволит «ЭР-телеком» получить доступ к сервисам и решениям, разработанным с учетом лучших мировых и российских практик, и применить их в дальнейшем в телекоммуникационной сфере», – сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.