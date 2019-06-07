«Ростелеком» и VEB Ventures инвестируют 300 млн рублей в Brain4Net

Венчурный фонд «Ростелекома» «Коммит кэпитал» совместно с VEB Ventures договорились об инвестировании 300 млн руб. в российского разработчика ПО под брэндом Brain4Net. В рамках данного раунда VEB Ventures выступит лидирующим инвестором и вложит 200 млн руб., «Коммит кэпитал» предоставит 100 млн руб.

Российская компания Brain4Net занимается разработкой и лицензированием решения в области программно-определяемых сетей и виртуализации сетевых функций (SDN/SD-WAN/NFV). Фонд «Коммит кэпитал» ранее инвестировал в компанию в общей сумме 200 млн. руб. в 2016 и 2018 гг. В рамках сотрудничества с «Ростелекомом», закупаемые у Brain4Net программные продукты встраиваются в существующие и новые продукты и сервисы оператора.

«Инвестиции в Brain4Net являются одним из первых шагов по реализации нашей новой стратегии. Мы поддерживаем высокотехнологичные компании и рады делать это вместе с таким важным партнером как Ростелеком. Одна из целей VEB Ventures – находить финансирование для проектов у корпораций и частных фондов. Мы стремимся помогать компаниям, которые уже запустили перспективный продукт и находятся в поисках инвестиций, возможностей для масштабирования, чтобы выйти на международный рынок. Brain4Net занимаются технологиями для перспективных сетей, в том числе 5G, которые сейчас активно развиваются. Компания находится на одном уровне с мировыми аналогами, а значит мы можем смело говорить об импортоопережении», — отметил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Ростелеком» стал для нас стратегическим техническим партнером, соинвестором и крупным клиентом, — сказал генеральный директор и один из основателей компании Brain4Net Максим Каминский. — Первые инвестиции фонда "Коммит кэпитал" в марте 2016 г. помогли нам нарастить техническую команду и разработать первые версии продуктов, готовые к тестированию и обладающие минимально необходимой функциональностью. Сотрудничество в 2018 г. позволило значительно увеличить динамику развития бизнеса, усилить продуктовые направления и довести продукты до готовности к коммерческой эксплуатации. К 2020-2021 г. мы планируем заключить более тридцати крупных клиентских контрактов и выйти на $20 млн выручки, в том числе благодаря поставкам в "Ростелеком"».

«Партнерство с компанией Brain4Net — успешное направление работы фонда, компания стабильно развивается и растет в оценке. Вместе с тем ее компетенции и разрабатываемые технологии позволяют с оптимизмом смотреть в будущее, что доказывают совместные успешные проекты с "Ростелекомом", — сказал генеральный директор фонда "Коммит кэпитал" Денис Рябченков. — Мы планируем укреплять партнерство, помогать Brain4Net и в дальнейшем использовать продукты компании в развитии сервисов и инфраструктуры «Ростелекома».

В 2018 г. «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети, построенного на основе коммутаторов с использованием технологий SDN. Причем на новую инфраструктуру были постепенно переведены действующие абоненты компании.

Привлекаемые инвестиции будут направлены на модернизацию текущего продукта и на расширение продаж, в том числе за рубежом.