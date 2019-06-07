«Форсайт» и Arenadata интегрировали ПО для цифровизации предприятий

«Форсайт» и Arenadata объявили о полной совместимости программных решений «Форсайт. Аналитическая платформа» и Arenadata DB. Совместное использование инструментария для аналитики данных «Форсайт. Аналитическая платформа» и платформы данных Arenadata DB нацелено на обеспечение комплексного подхода к цифровизации: интегрированное решение полностью покрывает задачи хранения и обработки данных, управления бизнес-процессами и визуализации информации, позволяет достичь высокой скорости построения отчетов, в том числе, на больших объемах данных.

Результаты тестирования показали отсутствие ограничений в совместном использовании платформ, а также возможность дополнения функциональности друг друга за счет выполнения сложных и ресурсоемких предрасчетов на уровне Arenadata DB, с реализаций визуальных представлений и моделей на уровне «Форсайт. Аналитической платформы».

Интеграция отечественных платформ обеспечивает эффективное решение ряда актуальных задач для корпоративных заказчиков, в том числе сокращение стоимости владения интегрированным продуктом, без ущерба для уровня сервиса, а также возможность перехода на полностью отечественное ПО.

«Форсайт. Аналитическая платформа» – современная отечественная платформа для интеллектуального анализа данных, объединяющая возможности классической и продвинутой аналитики. Платформа может с успехом использоваться для тех проектов, где необходимо решение с высокой производительностью и возможностью масштабирования.

Компания «Форсайт» – российский вендор, разработчик платформы и продуктов для аналитики данных, а также мобильных решений для автоматизации бизнес-процессов. Среди пользователей продуктов компании – организации корпоративного, государственного и банковского секторов.

Arenadata DB – распределенная СУБД, использующая концепцию MPP (massively parallel processing, массивно-параллельные вычисления) и основанная на СУБД с открытым исходным кодом – Greenplum.

Компания Arenadata – российский разработчик ПО, специализируется на проектах, связанных с построением аналитических систем, оптимизацией хранения данных, построением универсальных хранилищ.