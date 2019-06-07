ЭОС и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов

ЭОС и «Ред Софт» подписали соглашение о технологическом партнерстве. В рамках договоренностей разработчики будут тестировать на совместимость свои продукты. Развитие сотрудничества является логическим продолжением работы компаний в Комитете по интеграции отечественного ПО при АРПП «Отечественный софт». ЭОС и «Ред Софт» являются членами Ассоциации и участвуют в разработке каталога совместимости российского программного обеспечения.

«Ряды наших технологических партнеров пополнились такой успешной компанией, как «Ред Софт». И это очень хорошо. Уверены, что такое партнерство предоставит нашим клиентам еще больше возможностей для выбора современных ОС и СУБД, совместимых с разработками ЭОС. В сотрудничестве с «Ред Софт» мы видим перспективы для расширения линейки комплексных импортозамещающих решений», – сказала директор по маркетингу ЭОС Елена Иванова.

«Мы стремимся интегрировать как можно больше российских решений с нашими продуктами. Это основная задача партнерской программы «Ред Софт». Рады многообещающему и перспективному сотрудничеству с таким гигантом как ЭОС. В скором времени работа по тестированию на совместимость даст первые плоды», - отметил заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

ЭОС - ведущий российский производитель и поставщик систем автоматизации документооборота, ECM-систем и электронных архивов. Решения ЭОС внесены в Реестр отечественного ПО. У компании более 7 000 клиентов, 1 000 000 установленных рабочих мест, более 260 партнеров в России и СНГ.

«Ред Софт» – российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственной линейки продуктов (Ред ОС, СУБД Ред База Данных, Ред Платформа Документооборота, РедШЛЮЗ, Gembaface).