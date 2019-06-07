«Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP

«Группа Черкизово» и SAP CIS подписали соглашение о стратегическом партнерстве в ходе Петербургского международного экономического форума. Компании планируют объединить усилия и опыт с целью дальнейшей цифровизации группы «Черкизово» как одной из основных cоставляющих стратегии компании по повышению эффективности.

Подписантами выступили генеральный директор «Группа Черкизово» Сергей Михайлов и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

В рамках соглашения компании намерены развивать сотрудничество в следующих направлениях: повышение эффективности управления цепями поставок, трансформация клиентского опыта с целью увеличения присутствия готовой продукции компании в каналах сбыта, построение эффективных интегрированных процессов в мясо-, птицепереработке, выращивании агрокультур, выстраивание системы развития персонала и мотивации сотрудников.

Также SAP и «Черкизово» планируют разработать дорожную карту по реализации совместных инновационных проектов в сфере животноводства с акцентом на снижение потерь при выращивании.

«Стратегия компании изменилась и сейчас мы нацелены на качественный рост, а не на количественный, как было раньше. Чтобы поддерживать быстрый рост бизнеса, трансформацию нашего портфеля в сторону продукции под собственными брендами и с более высокой добавленной стоимостью, нам, безусловно, необходимы самые современные решения. В этом отношении сотрудничество с SAP позволяет нам быть уверенными в том, что мы используем лучшие мировые практики, адаптируя их под свою специфику, в том числе с использованием инновационных технологий искусственного интеллекта, машинного обучения и можем оперативно отслеживать все свои процессы в реальном времени», - отметил генеральный директор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

«Группа «Черкизово» - наш давний партнер и одна из самых инновационных компаний на рынке. Так, завод-робот в Кашире, аналогов которому нет не только в России, но и, пожалуй, в мире, работает на программной платформе SAP S/4HANA. Дальнейшее повышение эффективности – одна из важных стратегических задач «Черкизово». И наше партнерство как раз нацелено на создание самых оптимальных и быстрых способов решения существующих вопросов, выстраивание долгосрочного взаимодействия и создание проектов, которые станут эталонами для мясоперерабатывающей отрасли», - сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.