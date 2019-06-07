Bosco di Ciliegi и «1С» на Петербургском международном экономическом форуме заключили генеральное соглашение о сотрудничестве в области информационных технологий. Документ подписали заместитель генерального директора – финансовый директор «Управляющая компания Боско» Михаил Супруненко и директор «1С» Борис Нуралиев.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области информационных технологий, применение опыта, знаний и компетенций сторон при построении эффективной системы управления предприятиями группы компаний Bosco di Ciliegi с использованием технологий фирмы «1С».

Одно из ключевых направлений сотрудничества – стандартизация, унификация и оптимизация процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности, методологий и практик управления, а также технологий автоматизации бизнес-процессов Bosco di Ciliegi.

Решения «1С» уже успешно используются в ГУМе и других предприятиях Bosco di Ciliegi для автоматизации учета.

Заключенное соглашение направлено на дальнейшее развитие партнерства в области информационных технологий. В ближайших планах – внедрение системы «1С:ERP Управление предприятием 2» для автоматизация управления финансами, производством и другими ресурсами завода «Мануфактуры Боско» – нового швейного предприятия Bosco di Ciliegi в г.Калуга.

Расширение сотрудничества с фирмой «1С» будет способствовать дальнейшему совершенствованию информационных систем холдинга и реализации комплексной ИТ-стратегии развития Bosco di Ciliegi.

«В ряде подразделений Группы Bosco di Ciliegi продукты фирмы “1С” уже используются для автоматизации учета и управления ресурсами. Сотрудничество в рамках подписанного соглашения будет способствовать дальнейшему совершенствованию IT-архитектуры холдинга, позволит оптимизировать процессы внедрения решений "1С", снизить проектные риски и минимизировать затраты», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

«Соглашение предусматривает обмен опытом и проектными решениями между специалистами Группой компаний Bosco di Ciliegi и разработчиками фирмы “1С”. Мы рассчитываем, что такое усиление нашего сотрудничества будет способствовать повышению эффективности управленческих практик Bosco di Ciliegi", - отметил финансовый директор, заместитель генерального директора «Управляющая компания Боско» Михаил Супруненко.