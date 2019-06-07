«Аналитический центр» внедрил решение «Хомнет XBRL» на базе «1С:Предприятие»

УК«Аналитический центр», осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами, инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщил о внедрении решения «Хомнет XBRL».

В связи с вступившим в силу указанием Банка России 4621-У о переходе профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления отчетности в Банк России – XBRL, перед УК «Аналитический центр» встала задача приведения программного обеспечения в соответствие с требованиями регулятора.

«Мы приняли решение отдать проект в исполнение "Хомнет", так как. у нас уже был положительный опыт сотрудничества в реализации проекта автоматизации ведения учета и формирования отчетности по ЕПС в соответствии с ОСБУ с помощью программного решения вендора "Хомнет НФО". Мы знали, что у "Хомнет" достаточно ресурсов для реализации больших проектов, есть эксперты, специализирующиеся на направлении XBRL», – сказала Светлана Наумова, главный бухгалтер УК «Аналитический центр».

Решение «Хомнет XBRL» разработано специалистами «Хомнет» на базе технологической платформы «1С:Предприятие» и содержит в себе следующие функциональные возможности: управление таксономией: загрузка, хранение, обновление; сбор данных: параметрическая настройка сбора данных из учетных систем на базе технологической платформы «1С:Предприятие»; сбор данных из произвольных источников (XBRL-, CSV-, Excel- и XTDD-файлы), веб-сервис; пользовательский интерфейс ввода данных; использование данных в соответствии с Таксономией: отображение данных, бизнес-проверка данных, техническая проверка данных, выгрузка пакетов отчетности.

В результате проекта в УК «Аналитический центр» автоматизированы такие функции, как работа с таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv); валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных; формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.

На данном этапе сотрудничества специалисты «Хомнет» осуществляют консультирование сотрудников управляющей компании по методическим и техническим вопросам работы с программой. Оформлен договор сопровождения.