Veeam представила исследование Cloud Data Management Report за 2019 год

Согласно результатам исследования Veeam Software, 73% компаний признают, что не могут обеспечить своим клиентам бесперебойный доступ к данным и услугам, что обходится компаниям в $20 млн ежегодно (в среднем).

В последнее десятилетие скорость генерации данных растет настолько стремительно, что к 2025 году общий объем данных превысит 175 зеттабайт. При этом, в отличие от 2018 года, когда порядка 60 % этих данных генерируют пользователи, к 2025 году две трети данных будут генерировать предприятия. Организации должны управлять этими данными и защищать их независимо от того, где они находятся.

В исследовании особенно отмечается разрушительный эффект от проблем с доступом к данным, что ведет к снижению доходов и производительности компаний, а также к потере доверия клиентов. Вместе с тем, сегодня организации прилагают массу усилий для решения этих проблем. Почти три четверти из них (72%) стремятся внедрить решения по управлению данными в облаке, — часто с использованием возможностей гибридного облака, — чтобы эффективнее использовать свои данные и сделать бизнес более успешным.

Такие выводы сделаны из исследования Veeam Cloud Data Management Report за 2019 год, которое базируется на опросе более 1 500 руководителей высшего звена и руководителей в сфере ИТ из 13 стран: Австралии, Бразилии, Китая, Франции, Германии, Италии, Японии, Мексики, Нидерландов, России, стран Ближнего Востока, Великобритании.

Результаты исследования подтверждают, что компании планируют глубже интегрировать облачные технологии, технологии гибридного облака, анализа больших данных, искусственного интеллекта и Интернета вещей. В 2019 году инвестиции компаний в эти направления по работе с данными в среднем по миру составят $41 млн. Внедрение этих цифровых инициатив принесет компаниям значительные выгоды: ежегодный средний дополнительный доход от их реализации составит $124 млн на компанию.

Почти половина участников исследования признали, что защита данных — необходимое условие эффективного использования этих инвестиций. Лишь 37% компаний уверены в своих существующих решениях для резервного копирования и защиты данных, и это затрудняет внедрение новых технологий, которые могут обеспечить преимущества в бизнесе. Более половины респондентов для решения этой проблемы рассматривают варианты внедрения интеллектуального управления данными и мультиоблачных решений в масштабах всего бизнеса.

Результаты исследования говорят о крайне неоднородном проникновении цифровых технологий в мире. Некоторые из крупнейших экономик мира рискуют оказаться среди догоняющих. 41% респондентов в Японии и 48% в Бразилии считают уровень управления данными в своих компаниях зрелым, тогда как во Франции и Германии эта цифра немногим выше 25%, а в Великобритании — лишь 11 %. По-видимому, эта ситуация не изменится: в течение следующих 12 месяцев японские и бразильские организации планируют инвестировать в интеллектуальное управление данными в среднем $105 млн и $73 млн соответственно, что значительно больше, чем в Великобритании ($14 млн), Китае ($17 млн) или США ($38 млн).

«Мы живем в век данных. Компаниям пора проснуться и начать защищать свою информацию. Предприятия должны управлять своими данными так, чтобы обеспечивать непрерывный доступ к ним и в полной мере использовать их ценность для повышения эффективности бизнеса. Сегодня это уже не роскошь, а насущная необходимость. Компании, эффективно управляющие своими данными, получают значительные возможности и конкурентные преимущества. Спросите себя: вы уверены, что сервисы вашей компаний всегда доступны клиентам? Если не уверены, значит пришло время действовать! Но, как показывает наше исследование, многие действуют недостаточно быстро, — сказал Ратмир Тимашев, со-основатель и исполнительный вице-президент Veeam по продажам и маркетингу. — Сегодня мы наблюдаем глобальную гонку цифровых технологий, и некоторые наиболее развитые экономики мира рискуют остаться позади. Крайне важно, чтобы компании обрели необходимый цифровой фундамент для интеллектуального управления своими данными и защиты своего будущего. Для этого, организации должны быть единым целым, чтобы ИТ и бизнес работали сообща, меняли культуру и повышали уровень знаний сотрудников.

«Доступность и восстановление данных критически важны для успеха компаний, а перебои в работе могут приводить к серьезным проблемам».

Большинство российских компаний (78%) признают, что не могут в полной мере обеспечить своим пользователям бесперебойный доступ к данным, сервисам и приложениям. Этот показатель несколько выше, чем в среднем по миру (73%).

В течение последних 12 месяцев респонденты из России сталкивались с внеплановыми простоями в среднем 5 раз. 5,5% опрошенных руководителей заявили, что в их организациях за последние 12 месяцев было более 10 внеплановых простоев.

Средняя продолжительность внеплановых простоев в России составляет 57 минут — это почти на десять минут меньше, чем в среднем по миру (65 минут).

21% российских компаний непрерывно выполняют резервное копирование и репликацию высокоприоритетных приложений.

«Управление облачными данными — это неотъемлемая часть интеллектуального управления данными, обеспечивающая их доступность из любой точки бизнеса. Доступность данных приносит бизнесу значительные выгоды с точки зрения репутации бренда и доверия клиентов».

Простои приложений и сервисов обходятся российским организациям в среднем в $19,8 млн в год, что несколько ниже среднемирового показателя в $20,1 млн.

Главные последствия сбоев: потеря доверия потребителей (54%), ущерб репутации бренда (43%) и потеря доверия сотрудников (41%). Более 25% респондентов считают утрату доверия потребителей наиболее тревожным из вероятных последствий.

Российским организациям потеря данных из-за простоев критически важных приложений обходится в среднем в $80 463 в час, тогда как среднемировой показатель находится на уровне $102 450 в час. Для 10,7% российских компаний эта цифра составляет $150 тыс. в час или более.

56% российских компаний считают управление данными в облаке ключевым компонентом интеллектуального управления данными.

«В своем развитии компании стремятся все глубже интегрировать облачные технологии, гибридные облака, искусственный интеллект и интернет вещей».

43% российских компаний уже внедрили технологии анализа [больших] данных и аналитические системы; еще 31% планируют внедрить их в течение следующих 12 месяцев. 50% руководителей в сфере ИТ считают, что искусственный интеллект и машинное обучение помогут им в будущем принимать важные для бизнеса решения.

Российские организации, принявшие участие в исследовании, планируют в течение ближайших 12 месяцев потратить в среднем по $15 млн технологии интеллектуального управления данными для цифровой трансформации бизнеса. Среднемировой показатель составляет $41 млн.

Более 25% респондентов в России утверждают, что их организации планируют внедрить интеллектуальное управление данными в масштабах всего бизнеса. Еще 41% планируют внедрять интеллектуальное управление данными постепенно и масштабировать его использование. 9 из 10 компаний намерены внедрить интеллектуальное управление данными, в том числе с использованием возможностей управления данными в облаке, чтобы извлечь бо́льшую ценность из своих данных для успешного развития бизнеса.

«Внедрение цифровых инициатив принесет значительные выгоды, но результаты исследования говорят о крайне неоднородном проникновении цифровых технологий в мире».

Более половины (52%) респондентов в России утверждают, что инициативы интеллектуального управления данными будут иметь решающее значение для успеха их компаний на протяжении следующих двух лет.

В числе главных преимуществ внедрения интеллектуального управления: рост продуктивности (71%), стабильность работы (57%) и прогнозирование (47%).

Российские компании считают, что переход на интеллектуальное управление данными обеспечит им в среднем $52 млн дополнительного дохода.

Почти половина российских руководителей в сфере ИТ (48%) считают текущее управление данными в своей организации интеллектуальным. В мире эта цифра находится на уровне 72%.

45% считают, что интеллектуальное управление данными защитит их бизнес от сбоев и конкуренции со стороны других компаний.

Исследование Veeam об управлении данными за 2019 год показало, что организации уже идут по пути трансформации к более интеллектуальному бизнесу. Они используют управление данными в облаке и искусственный интеллект, чтобы получать целостное представление о бизнесе в режиме реального времени и принимать решения на основе этих знаний.

Результаты исследования выделяют четыре общих аспекта для компаний на пути к трансформации. Облачные технологии. Управление данными в облаке — ключевой компонент интеллектуального управления данными: 56% респондентов из России используют SaaS-платформы, 41% используют облако для резервного копирования и 29% — послеаварийное восстановление как услугу. В качестве трех основных причин такого подхода указываются надежность, гибкость и безопасность данных. Навыки. 93% российских компаний считают, что для успешной работы необходимо повышать квалификацию своих сотрудников в области цифровых технологий.

Культура. В России 55% респондентов согласны с тем, что по мере цифровой трансформации корпоративная культура должна стать более открытой и лояльной к новым технологиям, а 92% согласны с необходимостью изменения стиля руководства. При этом более четверти респондентов (29%) считают необходимым полностью перестроить свои компании. Уверенность. В России всего 17,3% респондентов заявили о полной уверенности в том, что способны справиться с задачами внедрения цифровых технологий. Это ниже мирового показателя, который находится на уровне 25%.