УК «Содружество» и «1С» объявили о сотрудничестве в области ИТ

6 июня 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме УК «Содружество» и «1С» заключили соглашение о сотрудничестве. Новый уровень стратегического партнерства предполагает расширение сферы применения продуктов 1С в Группе Компаний «Содружество», а также повышение эффективности их использования. Документ подписали директор управляющей компании «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Предпосылкой к заключению соглашения стал многолетний опыт ГК «Содружество» по использованию решений фирмы «1С», которые успешно применяются в ряде предприятий холдинга для автоматизации учетных задач. Одно из ключевых направлений сотрудничества – построение комплексной системы управления мультинациональным агропромышленным холдингом с использованием программной платформы «1С:Предприятие».

В рамках сотрудничества планируется тиражировать решения, входящие в комплекс «1С:Корпорация», на все компании «Содружества», в том числе, и на зарубежные предприятия группы (Люксембург, Литва, Турция, Польша, Парагвай, Бразилия, Беларусь, Казахстан и др.). Расширение сферы применения продуктов 1С позволит оптимизировать корпоративную ИТ-архитектуру и техническую политику УК «Содружество» в области информационных технологий и станет основой для последующей цифровой трансформации компании.

«Синергия многолетнего практического опыта использования информационных систем в ГК “Содружество” и новый уровень взаимоотношений с вендором, обладающим исключительными компетенциями в области проектирования и внедрения интегрированных систем управления, позволит реализовать программу цифровой трансформации холдинга более эффективно и в короткие сроки», – отметил директор управляющей компании «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков.

«Мы видим, что предприятия агропромышленного комплекса активно "цифровизируются", эффект от качественной автоматизации в этой отрасли очень заметен. Тесное сотрудничество с крупным мультинациональным холдингом “Содружество” позволит нам развивать лучшие практики управления финансами и ресурсами агропромышленных компаний и закреплять их в решениях на платформе “1С:Предприятие”», – отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.