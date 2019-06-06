SAP и «Сколково» займутся зарубежным продвижением ИТ в энергетике

SAP и Фонд «Сколково» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области поддержки партнерских разработок и продвижения информационных технологий в энергетике.

Основной целью сотрудничества является поддержка российских разработчиков, помощь во внедрении и продвижении инновационных проектов на зарубежные рынки.

SAP будет предоставлять экспертную и архитектурную поддержку компаниям для партнерской разработки ПО на своих технологиях, переноса готового продукта на платформу SAP или интеграции с системами вендора. Созданные решения будут проходить процедуру сертификации партнерского ПО, в результате чего оно может быть включено в международный онлайн-каталог продуктов SAP и опубликовано на портале партнерских приложений. Доступ к нему имеют более 380 тыс. клиентов компании. Кроме этого, партнеру может быть оказана поддержка в стартап-акселераторах SAP в части бизнес-консалтинга, технической реализации и продвижения решения на глобальный рынок через пилотные проекты с клиентами SAP.

Фонд «Сколково» инициировал целый ряд комплексных проектов по разработке и внедрению цифровых технологий в электроэнергетике с участием сколковских стартапов, индустриальных партнеров и Сколковского института науки и технологий. В рамках создания и пилотирования технологических и ИТ решений в Калининградской и Челябинской областях, в сетевых компаниях центральной части России будут соединены компетенции сетевиков, инженерные компетенции российских стартапов и лучшие доступные ИТ решения международных вендоров. Благодаря международной кооперации в проектах, Фонд «Сколково» планирует продвигать разработанные комплексные решения не только в российскую энергетику, но и на зарубежные рынки.

«Развитие сотрудничества с мировыми ИТ-гигантами — одно из ключевых направлений в Фонде. Мы рады, что российские стартапы и разработчики в области энергетики смогут предлагать новые продукты в этой области, способные достойно конкурировать на международных рынках. Разносторонняя поддержка SAP — это уникальная возможность для развития исследований, создания партнерских разработок и продвижения интеллектуальной собственности наших резидентов за рубеж», — отметил Олег Дубнов, вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково».

«Мы уже много лет сотрудничаем с Фондом «Сколково», который планомерно развивает экосистему инноваций в России. Имея доступ к ресурсам, инструментам и лицензиям для разработки решений на базе технологий SAP, российские компании смогут создавать и продвигать свои инновационные продукты на международные рынки. Я уверен, что, совместно развивая и поддерживая российских разработчиков, мы сможем существенно нарастить компетенции и опыт в области энергетики, создать новую технологическую базу и достойно конкурировать на мировом рынке», — сказал Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.