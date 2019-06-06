«Ростелеком», банк «Траст» и «Интеко» реализуют совместные проекты в сфере цифровизации

«Ростелеком», Банк непрофильных активов (банк «Траст») и «Интеко» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере цифровизации. Сотрудничество предполагает разработку и применение передовых решений при реализации девелоперских проектов.

Соглашение было подписано первыми лицами компаний: президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским, президентом – председателем правления Банка непрофильных активов, главой совета директоров «Интеко» Александром Соколовым, президентом «Интеко» Александром Николаевым.

Стратегическое партнерство призвано укрепить лидерство участников по применению решений в сфере жилищного строительства. В горизонте ближайших лет накопленный компаниями опыт и консолидация усилий позволят качественно улучшить продукт, который «Интеко» выводит на рынок недвижимости. Подписанное соглашение предполагает внедрение технологий, призванных повысить безопасность объектов жилой застройки и сделать доступными для населения технологии «умного дома». Кроме того, совместные проекты с «Ростелекомом» обеспечат применение BIM-технологий и цифровизацию внутренней операционной деятельности «Интеко».

«Наш альянс создан для того, чтобы находиться в авангарде развития отечественного девелопмента. Потенциал будущих совместных проектов не ограничивается созданием набора инновационных услуг для покупателей жилья. Это будут концептуальные решения для всех этапов: от проектирования зданий до обеспечения комфортной среды проживания конкретного человека. Это будут умные во всех смыслах этого слова инвестиции», – отметил президент «Интеко» Александр Николаев.

«БНА сформировал холдинг под управлением, который стал крупной финансово-промышленной группой. Многие наши дочерние компании занимают лидирующие позиции в своих отраслях. Мы как акционер поддерживаем инициативы, направленные на развитие бизнеса и увеличение акционерной стоимости. Сегодня актуален курс на цифровизацию, поэтому мы ценим, что именно наша “дочка” может реализовать одной из первых в России столь амбициозный проект с бесспорным лидером отрасли – “Ростелекомом”», – сказал президент – председатель правления Банка непрофильных активов Александр Соколов.