«Россети» и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ

«Россети» и фирма «1С» заключили меморандум о развитии стратегического сотрудничества в области информационных технологий на платформе «1С:Предприятие 8». Документ подписали заместитель генерального директора по операционной деятельности «Россетей» Константин Михайлик и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Одно из важнейших направлений развития компании «Россети» – оптимизация системы управления холдингом. Для решения этой задачи компания продолжает наращивать сотрудничество с российским производителем систем управления предприятием – фирмой «1С».

Ряд дочерних и зависимых обществ «Россетей» и их подразделений в настоящее время использует различные решения на платформе «1С:Предприятие 8» для поддержки своих бизнес-процессов. Проекты по их внедрению позволили специалистам компании «1С» и ее партнеров накопить необходимый отраслевой опыт и экспертизу. Выработанные в результате выполнения этих проектов успешные решения и управленческие практики будут использованы при создании корпоративного шаблонного решения для централизованного управления персоналом, финансами, сбытовыми процессами холдинга. Важную роль при принятии решения сыграло и то, что наличие разветвленной сети квалифицированных партнеров «1С» позволяет рассчитывать на развертывание и поддержку системы в масштабах страны.

Важным направлением сотрудничества является автоматизация налогового мониторинга в части пилотирования новой штатной функциональности «1С:Управление холдингом». Типовая функциональность позволит сократить время и издержки на обеспечение информационного взаимодействия с налоговым органом.

Для реализации программы проектов в рамках «Россетей» создается центр компетенции по решениям на базе «1С:Предприятие 8». Также соглашение предполагает создание координационного совета и общей архитектурно-методологической рабочей группы.