REG.RU предоставит ИИ-стартапам льготные условия доступа к вычислениям в облаке

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор REG.RU присоединился к программе NVIDIA Inception. Компания предоставит стартапам в области ИИ специальные условия доступа к услуге «Облачные вычисления на GPU» и бесплатные сервисы для развития проектов.

Цель программы NVIDIA Inception — поддержка молодых компаний, которые создают инновационные продукты и сервисы, используя ИИ и Data Sciencе. Начинающие предприниматели и владельцы стартапов получают поддержку NVIDIA в создании прототипов и подготовке к запуску продукта. В программу также входит помощь в маркетинговом продвижении проектов и курсы по Deep Learning.

REG.RU в качестве партнера присоединяется к NVIDIA Inception и предоставит участникам бонусы от 10000 рублей на использование услуги «Облачные вычисления на GPU». Это позволит владельцам стартапов получить льготный доступ к вычислительным ресурсам ускорителя NVIDIA Tesla V100. Кроме того, REG.RU предоставит стартапам инструменты для создания сайтов проектов: домен в зоне .RU или .РФ на 1 год, хостинг на 2 месяца и SSL-сертификат на 1 год категории DomainSSL. В индивидуальном порядке пакет услуг может быть расширен маркетинговой, технологической и иной поддержкой.

«Для REG.RU партнерство с компанией NVIDIA, и в частности с проектом NVIDIA Inception, — отличная возможность увидеть смелых, дерзких инноваторов со свежими идеями. Мы готовы поддерживать такие проекты, предоставлять им мощности и сервисы, а в случае ярких и перспективных стартапов — даже рассмотреть возможность инвестирования», — комментирует генеральный директор REG.RU Алексей Королюк.

Подробнее о программе NVIDIA Inception можно узнать на странице: https://www.nvidia.com/ru-ru/deep-learning-ai/startups/.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имен №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещенных сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3000000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, почты, VPS, аренды физических серверов и облачных вычислений на GPU. Занимает первое место в рейтинге хостинг-провайдеров России. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором. Офисы REG.RU находятся в 30 городах России и СНГ.