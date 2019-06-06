Qiwi и «1С» разработают ИТ-решения для финтех-компаний

Qiwi и «1С» подписали меморандум, в соответствии с которым компании вместе займутся разработкой ИТ-решений для оптимизации операционных процессов финтех-компаний. Документ подписали директор Qiwi Сергей Солонин и директор компании «1С» Борис Нуралиев.

Цель сотрудничества – разработка решений, повышающих скорость операционных бизнес-процессов финтех-компаний. Совместно компании рассчитывают внести весомый вклад в развитие всей отрасли финтеха. Совместные решения на базе корпоративной платформы «1С:Предприятие» будут ориентированы главным образом на финансовый рынок, в частности, сферу финтеха – с вниманием к особенностям индустрии. Решения будут учитывать специфику работы компаний, акции которых котируются на западных фондовых биржах, таких как NASDAQ.

Совместные разработки позволят оптимизировать корпоративные процессы, в частности, связанные с финансовой отчетностью (РСБУ, МСФО и т.д.), бюджетированием, казначейством. То есть в тех областях, где скорость и характер принятых управленческих решений играет ключевую роль.

Qiwi и «1С» уже имеют опыт совместной работы. В Qiwi внедрена и широко применяется система «1С:Документооборот», компания Qiwi реализовала в «1С:Документообороте» юридически значимый электронный документооборот. Этот проект позволил Qiwi на 60% сократить общую длительность работы с документами и на 20% снизить среднюю стоимость процессов. Теперь в компании более 6 тыс. документов ежемесячно оформляется полностью в электронном виде (без бумаги). На электронный обмен документами переведены более 2,7 тыс. контрагентов.

«Создание высокотехнологичных инструментов для бизнеса в области финтеха – одна из приоритетных задач, стоящих сегодня перед Qiwi. Вместе с надежным партнером, компанией "1С", мы разрабатываем продукты, которые двигают рынок и ускоряют цифровизацию всей финансовой сферы», – сказал генеральный директор Qiwi Сергей Солонин.

«Финансовые технологии – современная, очень быстро развивающаяся, изначально «цифровая» отрасль. Ведущие финтех-корпорации прекрасно понимают необходимость качественной автоматизации, "цифровизации" бизнес-процессов, их оперативного изменения в соответствии с растущими потребностям клиентов. Рассчитываем, что гибкая, масштабируемая платформа "1С:Предприятие" позволит Qiwi реализовать решения, помогающие финтех-компаниям повысить эффективность, конкурентоспособность и клиентоориентированность», – отметил директор «1С» Борис Нуралиев.