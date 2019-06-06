Платформа myConcerto стала доступна клиентам российского офиса Accenture

Российский офис Accenture начал предоставлять услуги на базе собственной интегрированной платформы myConcerto.

myConcerto – это платформа, включающая отраслевые модели бизнес-процессов и KPI, индустриальные тренды, преднастроенные ИТ-решения, готовые цифровые прототипы, описание методологии внедрения, что позволяет клиентам построить пошаговую дорожную карту и затем реализовать трансформацию в интеллектуальное предприятие.

myConcerto содержит наработки для более чем 20 индустрий, библиотеку из более чем 160 цифровых решений с использованием передовых технологий (блокчейн; виртуальная, дополненная и смешанная реальность; искусственный интеллект и машинное обучение и т.д.).

Встроенные «умные инструменты» и преднастроенные сценарии использования для различных индустрий позволяют Accenture myConcerto обеспечить слаженное управление набором систем, процессов, данных и ИТ-архитектур.

Использование платформы начинается с этапа Discover для проведения технического анализа, текущего ИТ-решения (анализ ИТ-системы, разработок, пользовательских обращений), анализ зрелости процессов и уровня автоматизации, бенчмаркинг с компаниями индустрии. Результатом анализа является приоритезированный перечень основных направлений для улучшений (business challenges). Платформа предлагает список возможных бизнес-задач из встроенной библиотеки в разрезе индустрий и процессов, например, увеличенное время простоев оборудования или отсутствие информации о рентабельности скважин.

На следующем этапе Design производится расчет бизнес-кейса, при котором для каждого элемента business challenge платформа автоматически предлагает набор гипотез, определяет какую ценность каждая гипотеза принесет и показывает величину влияния на KPI в части сокращения затрат, увеличения выручки, повышения оборотного капитала или улучшению количественных характеристик предприятия (например, сокращение дней на закрытие финансового периода). Для реализации каждой гипотезы предлагается автоматически формируемый набор ИТ-решений, рассчитывает эффект (ROI) от внедрения каждого ИТ-компонента и строит дорожную карту реализации проектов по трансформации с учетом скорейшего достижения максимального эффекта.

На третьем этапе Co-Create выполняется внедрение ИТ-инициатив с использованием библиотеки цифровых решений Accenture и преднастроенных ИТ-систем (например, готовых сценариев внедрения SAP S4HANA для нефтегазовых компаний или ритейла).

На этапе Scale возможно тиражирование ИТ-решения, разработанного на предыдущем этапе, с применением Agile/DevOps методологии, адаптированной под каждое ИТ-решение, использования инструментов автоматического тестирования и т.д.

На финальном этапе Sustain выполняется сопровождение и развитие ИТ-решения с использованием преднастроенных на базе платформы алгоритмов предиктивного анализа обращений пользователей, применения роботов, ботов, продвинутой аналитики, которая позволяет влиять не только на уровень обслуживания пользователей (SLA/OLA), но и на оперативные бизнес-показатели (KPI).

«Платформа оптимизирована для работы с решениями SAP, но также поддерживает совместимость с решениями Oracle, Microsoft и других вендоров. Эквивалентов в мировой практике крупнейших консалтинг-компаний у данного решения сегодня не существует. Многие компании используют набор разрозненных инструментов для решения схожего класса задач, но объединить все компоненты в аналог Accenture myConcerto для построения целостного автоматизированного решения по анализу, планированию и реализации бизнес и ИТ инициатив по трансформации пока что не получилось ни у кого», – сказал руководитель практики платформенных решений, управляющий директор Accenture Russia Дмитрий Руденко.

На настоящий момент платформу уже использует более 60 компаний-клиентов по всему миру, в практике которых весомую долю занимают решения SAP. Так, Accenture myConcerto помогает проанализировать, спланировать, оценить и реализовать переход на SAP S/4HANA, SAP Successfactors, SAP Ariba и SAP C/4HANA. Платформа имеет встроенную функциональность SAP Model Company, которая доступна совместно с сервисами SAP Value Assurance на всех фазах проекта. Для клиентов, использующих SAP, платформа также предлагает сервисы SAP Cloud Platform и SAP Leonardo.