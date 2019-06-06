«Первый бит» повысил эффективность складской деятельности LD

«Первый бит» внедрил систему WMS на складском комплексе крупнейшего российского производителя трубопроводной арматуры LD. Благодаря решению «1С-Логистика:Управление складом» предприятие увеличило оборачиваемость складских запасов на 20% и ускорило обработку клиентских заказов на 30%.

Компания LD уже более 15 лет производит стальные шаровые краны, дисковые затворы, латунную арматуру, фланцы. Станочный парк предприятия насчитывает более 500 единиц оборудования. Из них более 100 единиц – станки с числовым программным управлением (ЧПУ).

Клиенты LD – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, компании, которые отвечают за монтаж, модернизацию и ремонт трубопроводов, где используются шаровые краны.

На протяжении многих лет компания LD не могла эффективно выстроить складские процессы, обеспечить рост объёмов производства и продаж. Это было связано с недостатком складских площадей у предприятия. Имеющиеся у компании склады были территориально разрознены и располагались рядом с производственными площадками и цехами. Поэтому руководство LD решило построить единый складской комплекс.

Чтобы эффективно использовать складские площади и автоматизировать ключевые процессы, топ-менеджмент предприятия обратился в компанию «Первый бит».

Перед экспертами системного интегратора была поставлена задача выполнить проект в период низкого сезона с августа по ноябрь. За такой срок им нужно было спроектировать WMS-систему; разработать программу, настроить ее и протестировать; запустить систему в промышленную эксплуатацию и обучить сотрудников складского комплекса, отдела логистики и производственных участков работе в ней.

«Проект автоматизации выполнялся параллельно со строительством и оснащением нового складского комплекса. По готовности инфраструктуры складского комплекса к приему продукции LD, без остановки деятельности, был выполнен переезд и освобождение старых складских площадей. Успешность проекта обусловлена слаженностью и синхронностью работы совместной команды интегратора и заказчика. Благодаря такому сотрудничеству запуск нового склада выполнен без отклонений от установленных сроков», – сказал руководитель проектов челябинского офиса компании «Первый бит» Александр Рындя.

В рамках проекта эксперты системного интегратора разработали и внедрили интеллектуальные алгоритмы оптимизации, которые значительно упростили работу операторам WMS-системы; сэкономили время кладовщиков при выполнении складских операций; обеспечили максимальное использование складских мощностей.

«Основным критерием применимости таких интеллектуальных алгоритмов было условие: алгоритм должен предлагать решение не хуже, чем способен дать оператор WMS с большим опытом и полным знанием специфики складских процессов компании-заказчика. При этом алгоритм выдаёт моментальное решение. В то время как оператору WMS требуется на поиск рабочего варианта решения 20-30 секунд. В масштабах складского комплекса эффективность составляет часы, – отметил ведущий программист отдела проектов челябинского офиса компании «Первый бит» Роман Шангин. – Алгоритмы оптимизации разработаны на языке C++ и подключены к базе данных WMS-системы в качестве внешних компонентов».

В ходе проекта были автоматизированы следующие процессы. Генерация штрих-кодов и печать этикеток на принимаемую продукцию от производства. Приемка товара с помощью терминала сбора данных (ТСД). Размещение товара с помощью ТСД. То есть решена задача оптимального планирования размещения продукции разных габаритов в ячейки различной вместимости. Отбор товара с ТСД. Разработан функционал отбора составных грузов на ТСД с учетом специального порядка размещения товаров на поддоне. Отгрузка продукции с помощью ТСД. Отгрузка по схеме кросс-докинг. Инвентаризация остатков товаров на складе с помощью ТСД.

Благодаря внедрению WMS-системы оборачиваемость складских запасов компании LD выросла на 20%, скорость обработки клиентских заказов увеличилась на 30%.

Сейчас программа поддерживается специалистами «Первого бита» и продолжает развиваться за счет разработки и реализации алгоритмов оптимизации складских процессов.