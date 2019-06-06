«Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории

«Норникель» и SAP объявили о старте сотрудничества по разработке ИТ-решений для промышленных отраслей. «Норникель» будет создавать цифровые продукты с использованием программных решений SAP, которые впоследствии будут предложены металлургическим и горнодобывающим компаниям по всему миру. Подписи под меморандумом поставили старший вице-президент «Норникеля» Сергей Малышев и генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов. Документ был подписан в присутствии президента «Норникеля» Владимира Потанина.

В ходе партнерства планируется создание лаборатории совместных инноваций. На ее базе эксперты двух компаний будут работать над актуальными для отрасли инновационными сценариями. Первое решение, планируемое к разработке – система для диспетчеризации и управления горными работами. Созданный ИТ-продукт позволит отслеживать весь процесс транспортировки сырья: от момента добычи до прибытия в цех для его последующей обработки. Решение будет разработано с учетом индустриальной экспертизы и требований к решению со стороны «Норникеля». Потенциальные индустриальные объекты для запуска решения в промышленную эксплуатацию – рудники «Комсомольский», «Таймырский» и «Скалистый» в Заполярном филиале «Норникеля». В будущем возможен тираж решения на остальные горнодобывающие предприятия компании.

Еще один планируемый к разработке сценарий поможет промышленным компаниям с помощью машинного зрения обнаруживать засоряющие и нерудные элементы при транспортировке руды на конвейере. Использование такой модели распознавания снижает вероятность попадания нерудных материалов, повреждения и остановки дорогостоящего дробильного оборудования. Эти технологии также могут быть применены для других сценариев межцеховой транспортировки материалов.

Планируется, что разработанные и апробированные сценарии, которые разрабатываются и прототипируются специалистами «Цифровой лаборатории» «Норникеля», сначала будут внедрены на предприятиях «Норникеля», а затем предложены российским и международным компаниям горнодобывающей и металлургической отрасли.

Совместные инновации будут разработаны с использованием технологий SAP, в частности платформы SAP HANA. Созданные программные продукты «Норникель» планирует распространять на территории России и мира как по собственным каналам, так и через прайс-лист SAP.

«Цифровая трансформация для нас – это, прежде всего, один из инструментов повышения эффективности: повышение производительности труда и снижение издержек. Большинство наших ИТ-проектов направлено на достижение этих задач; есть уже определенные успехи, они измеряются сотнями миллионов рублей. При этом, перед нами не стоит задачи стать ИТ-компанией. Поэтому было принято решение объединить усилия с SAP, нашим давним партнером и лидером рынка, – сказал Сергей Малышев, старший вице-президент "Норникеля". – Отраслевая экспертиза «Норникеля» и цифровой опыт SAP помогут нам разработать актуальные для рынка цифровые продукты, которые, как мы думаем, будут востребованы промышленными компаниями по всему миру».

«Сегодня мы все чаще видим, как промышленные гиганты уходят "в цифру" и создают принципиально новые продукты. В российской металлургической отрасли уже много сильных наработок, которые помогают решать задачи бизнеса. SAP во всем мире активно развивает совместные инновации с клиентами. Мы готовы делиться экспертизой и технологиями, вместе работать над созданием ИТ-систем для дальнейшего их вывода на зарубежный рынок. Ведь применение лучших глобальных практик и инструментов для локальных разработок необходимы для ускорения цифровой трансформации российских предприятий и повышения их экспортного потенциала», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.