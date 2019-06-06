Microsoft поможет «Магниту» провести комплексную цифровизацию сети

«Магнит» и Microsoft подписали соглашение о комплексной цифровизации сети с помощью новейших технологических разработок. Стратегическое сотрудничество предполагает создание новых персонализированных клиентских предложений, построение удобной и быстрой коммуникации между подразделениями и оптимизацию бизнес-процессов.

В рамках подписанного соглашения компании разработают инструменты, в том числе на базе облака Microsoft Azure, которые будут интегрированы в бизнес-процессы «Магнита». На данный момент рассматривается совместный проект по созданию модели машинного обучения для прогнозирования спроса в магазинах. Это позволит с высокой точностью анализировать объем потребления продукции, обеспечивать постоянное наличие свежих товаров, в том числе уникальных для конкретных регионов.

Планируется, что торговая сеть расширит портфель сервисов для покупателей, например, персонализированными предложениями в конкретных категориях товаров.

«Наша цель — стать любимым магазином для каждой российской семьи и отвечать максимальному числу потребностей покупателей. Для этого компания в рамках своей трансформации оптимизирует и повышает эффективность всех процессов с помощью современных технологий, обновляет ИТ-инфраструктуру "Магнита". Это позволит нам лучше понимать желания покупателей, формировать для них актуальные предложения, поддерживать высокий уровень сервиса семьи магазинов», — отметила генеральный директор розничной сети «Магнит» Ольга Наумова.

Особое внимание будет уделено построению коммуникации между подразделениями с помощью сервисов Office 365, а также оптимизации бизнес-процессов. Кроме того, «Магнит» и Microsoft совместно организуют для сотрудников сети обучающие мероприятия по повышению компетенций в сфере облачных технологий. Также планируется, что в рамках соглашения компании будут обмениваться опытом адаптации решений.

«Сегодня цифровая трансформация — это больше не вопрос выбора, а новая бизнес-необходимость. Компании, которые активно внедряют новые технологии, добиваются успеха на рынке. Я очень рад нашему сотрудничеству с сетью "Магнит". В рамках него мы будем помогать компании на пути цифровой трансформации, объединяя ее отраслевую экспертизу с нашими технологическими решениями. Это партнерство будет способствовать развитию инноваций во всей индустрии ритейла, — сказал Жан-Филипп Куртуа, исполнительный вице-президент Microsoft и президент по международным продажам, маркетингу и операционной деятельности. — Вместе мы будем осуществлять цифровую трансформацию, внедряя такие технологии, как ИИ, чтобы "Магнит" имел возможность персонализировать покупательский опыт своих клиентов и совершенствовать прогнозирование спроса».