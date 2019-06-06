ARQA Technologies масштабировала ИТ-инфраструктуру на базе ЦОДа Dataspace

ARQA Technologies завершила реализацию инфраструктурного проекта, заключающегося в существенной модернизации ядра сервиса, отвечающего за предоставление услуг аутсорсинга, резервирования и хостинга продуктов компании, а также масштабной миграции соответствующей ИТ-инфраструктуры в ЦОД Dataspace. Реализация данного проекта осуществлялась с ноября 2018 по май 2019 г.

В частности, для соответствия новым требованиям ГОСТ Р 57580.1−2017 по информационной безопасности организаций финансового сектора, ARQA Technologies были внесены изменения на прикладном и сетевом уровнях инфраструктуры. Так, для соответствия высшему уровню стандарта и повышения надежности сервисов был осуществлен перенос основной части ИТ-инфраструктуры в ЦОД Dataspace, обладающий сертификатами TIER III и PCI DSS. При этом модернизация ядра сервиса затронула обновление программного обеспечения, наращивание вычислительных мощностей и скорости дисковой подсистемы при сохранении связности с дата-центром М1 и несколькими независимыми каналами связи ряда ведущих провайдеров.

Весь процесс реализации данного проекта прошел без перерывов в предоставлении сервисов клиентам компании, а также не отразился на стоимости услуг.

«Основными приоритетами проекта по переносу ИТ-инфраструктуры стали соответствие требованиям ГОСТ по физической безопасности, бесперебойность в предоставлении сервисов и максимальная прозрачность процесса для клиентов. В рамках технического задания Dataspace обеспечил дополнительные меры физической безопасности и контроля доступа, организовав выделенный периметр и оснастив его системами видеонаблюдения и СКУД. Одним из важных факторов выбора ЦОДа было размещение торговых ядер Московской Биржи и Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи в Dataspace», — сказал Владимир Курляндчик, директор по развитию ARQA Technologies.

«ЦОД Dataspace — это уникальная площадка, объединившая в себя банки и финансовые институты, крупнейшие биржи России, участников торгов, компании, предоставляющие решения и технологии для автоматизации операций на финансовых рынках, их клиентов и партнеров. Расширяя с каждым годом данную биржевую и финансовую экосистему, Dataspace поддерживает ее отказоустойчивость, надежность и безопасность на высочайшем уровне, обеспечивая максимальную непрерывность ИТ- и бизнес-процессов своих клиентов», — отметил Сергей Рассказов, генеральный директор Dataspace.