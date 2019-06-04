Zebra Technologies представила платформу Savanna для корпоративных приложений

Zebra Technologies Corporation представила систему Savanna Data Services. Она основана на облачных технологиях и позволяет получить более полную картину работы компании с целью трансформации ее деятельности.

Новая система является частью передовой платформы интеллектуальной обработки данных Zebra Savanna, позволяющей пользователям собирать и обрабатывать данные с устройств и датчиков Zebra в режиме реального времени. Таким образом, необработанные данные становятся полезной для бизнеса информацией. Платформа предназначена для того, чтобы раскрывать потенциал получаемых данных, тем самым помогая создавать более интеллектуальные и эффективные приложения и решения.

«В последнее время мы использовали платформу Savanna для того, чтобы иметь возможность давать клиентам более полную картину их деятельности, – сказал Джастин Гриффит, технический директор StayLinked и партнер – независимый поставщик программного обеспечения для Zebra. – Мы смогли без проблем подключить платформу Savanna, извлечь ценную информацию с устройств Zebra, а также дополнить и усовершенствовать данные нашего инструмента StayLinked iQ. Благодаря этому наши клиенты могут четко оценивать все, что влияет на производительность, что дает им значительные конкурентные преимущества».

Новая платформа для обработки данных Savanna Data Services открывает доступ к данным с передовых интеллектуальных устройств, в том числе предоставляемым сторонними организациями с помощью программных интерфейсов приложения (API) и независимых поставщиков программного обеспечения, разработчиков ПО и бизнес-новаторов. Платформа Savanna Data Services позволит инновационным компаниям и разработчикам ПО создавать передовые решения, отвечающие потребностям отдельных компаний и клиентов, не имея издержек, связанных с обслуживанием и управлением собственной платформой. Доступ к инструментам можно получить в любое время с целью интеграции существующего оборудования, ПО и экосистем данных Zebra для достижения максимального результата. Наконец, использование существующих API сокращает длительность циклов разработки. Благодаря этому также снижаются расходы на обслуживание, обеспечение доступа и управление.

«Платформа Savanna Data Services позволяет создавать персонализированные, инновационные и востребованные решения, которые произведут революцию в работе предприятий, – отметил Дрю Эйлерс, глобальный директор по портфельному маркетингу и программному обеспечению для предприятий из технического подразделения Zebra Technologies. – Наш новый опыт в качестве разработчика позволяет пользователям в эксклюзивном порядке применять данные с передовых интеллектуальных устройств наряду с услугами обработки данных от третьих лиц благодаря API. Это осуществляется через платформу Savanna, что позволяет полностью трансформировать рабочие процессы, выявить проблемы в цепочке поставок и обеспечить выдающиеся результаты для бизнеса».

Вместе с недавним заявлением Zebra о планах приобрести компанию Profitect эти новые предложения еще больше расширяют возможности Zebra в плане программного обеспечения и усиливают ее приверженность идее создания передовых интеллектуальных решений. Данные, полученные в режиме реального времени с помощью решений Zebra, и возможностей Profitect по получению операционной информации, машинному обучению и в сфере предписывающей аналитики, будут в будущем способствовать более эффективной работе партнеров Zebra, помогая сотрудникам на местах во всех отраслях принимать более быстрые, умные и обоснованные решения.

«Наше тесное сотрудничество с компанией Zebra на ее платформе Savanna позволило нам разработать автоматизированное решение для наших клиентов из промышленной сферы, – сказал Брукс Канавеси, директор по продажам и специализированным решениям. – Мы анализируем данные в режиме реального времени с помощью IoT устройств, что повысило прозрачность операций и безопасность в инфраструктуре критически важных производственных объектов».

Инновационные компании в области розничной торговли, здравоохранения, транспорта, логистики и производства, а также разработчики ПО, занимающиеся решениями для печати, сканирования, штрихкодирования, RFID и отслеживания местонахождения в помещении, получат доступ к важнейшим API, возможность отслеживания с помощью технологий блокчейн, информации о штрихкодах и уведомлениям об отзыве товара. Находящаяся на портале для разработчиков ПО Zebra система обработки данных Savanna Data Services будет доступна онлайн для самостоятельной работы с открытым доступом 24/7.