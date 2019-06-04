«Росэлектроника» разработала локомотивные радиостанции стандарта DMR

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» разработал опытные образцы локомотивных радиостанций стандарта DMR (Digital Mobile Radio). Новая аппаратура позволяет в автоматическом режиме обеспечить бесперебойную цифровую радиосвязь и обмен данными между локомотивами, диспетчерскими центрами и железнодорожными станциями. Серийное производство начнется в 2020 г.

Новые радиостанции, разработанные компанией «Электросигнал» (входит в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»), совместимы с аппаратурой связи, применяемой сегодня на железных дорогах, могут быть установлены на все типы локомотивов и могут применяться как в цифровых, так и в аналоговых сетях.

В режиме цифровой поездной радиосвязи аппаратура при снижении уровня сигнала обеспечивает автоматическое переключение от одной базовой станции к другой, тем самым обеспечивая стабильную связь на всем пути следования состава. Аналоговая связь предполагает участие диспетчера, выполняющего переключение вручную.

Радиостанции оборудованы адаптером GPS/ГЛОНАСС, что позволяет аппаратуре определять и передавать координаты локомотива.

«Сегодня на большей части российских железных дорог применяется аналоговая радиосвязь. Наше оборудование – это следующее поколение аппаратуры поездной радиосвязи, которая предназначена для новых локомотивов или составов, прошедших капитальный ремонт, – сказали в "Росэлектронике". – Мы рассчитываем, что наша продукция будет стоить на 10-20% дешевле аналогов и сможет занять около трети российского рынка локомотивных радиостанций, который в настоящее время оценивается в 1-1,5 тыс. штук в год».

DMR – единый европейский открытый стандарт цифровой радиосвязи для профессиональных пользователей. С февраля 2019 г. концерн «Созвездие» является членом ассоциации производителей DMR.