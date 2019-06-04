IBS выпустил новую версию «Скала-Р управление»

IBS объявил о выходе новой версии продукта «Скала-Р управление». В версии 1.3 повысились удобство администрирования и уровень информационной безопасности гиперконвергентного комплекса под управлением системы, а также производительность и отказоустойчивость решения.

«Скала-Р управление» – система управления платформой виртуализации гиперконвергентной ИТ-инфраструктуры «Скала-Р». Она помогает администрировать и обслуживать виртуальную инфраструктуру. Все программные компоненты «Скала-Р» входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи, а аппаратное обеспечение обладает заключением Минпромторга РФ о подтверждении производства на территории Российской Федерации.

Версия 1.3, по заявлению разработчиков, – самое масштабное обновление «Скала-Р управление» с момента ее создания. При разработке особое внимание было уделено стабильности, масштабированию, безопасности и удобству администрирования. Суммарно было внесено более 300 изменений, благодаря которым гиперконвергентная ИТ-инфраструктура «Скала-Р» получила более эргономичную, надежную и отказоустойчивую систему управления.

В новой версии появилось больше опций по настройке системы, добавилась новая функциональность, а в интерфейсе управления появились возможности, ранее доступные только из командной строки.

По словам Антона Карасева, технического директора продукта «Скала-Р управление, в новой версии появилась поддержка и управление мгновенными снимками (snapshot) виртуальных сред, стали доступны инструменты по управлению встроенными средствами резервного копирования. Реализован планировщик заданий для автоматизации операций с виртуальными средами, включая резервное копирование, а также планировщик ресурсов и автоматической балансировки нагрузки, позволяющий интеллектуально управлять виртуальными машинами в процессе эксплуатации кластера. Кроме этого, появилась новая возможность добавлять диски и сетевые адаптеры виртуальным средам в горячем режиме.

Кроме расширенной функциональности в новой версии «Скала-Р управление» появились возможности по интеграции с помощью документированных программных интерфейсов c решениями других производителей, например, с системами информационной безопасности».

Святослав Сорокин, директор продукта «Скала-Р», сказал: «В новой версии особое внимание уделено безопасности. Существенно расширена ролевая модель, которая гибко управляет уровнем доступа администраторов к виртуальной инфраструктуре с назначением индивидуальных, ролевых и групповых политик. Все пользователи "Скала-Р" с действующим контрактом на техническую поддержку уже перешли на новую версию системы управления бесплатно».