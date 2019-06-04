Группа «НРК - Р.О.С.Т.» внедрила решение «Фабрика XBRL». В ходе проекта был оптимизирован процесс загрузки в «Фабрику XBRL» формы по ОКУД 0420420 «Отчет регистратора». Из-за больших объемов данных – порядка 20 тыс. строк – ее конвертация в Excel для внесения ручных корректировок и обратно в формат XBRL занимала много времени пользователей. Разработанный механизм выгрузки-загрузки повысил скорость и удобство работы пользователей с этой формой.

Для перевода пакета финансовой отчетности в формат XBRL компании «НРК - Р.О.С.Т.» и «НРК фондовый рынок» использовали ПО, которое бесплатно предоставляет регулятор. Однако по мере развития бизнеса и задач группы было принято решение внедрить отраслевое программное обеспечение разработчика «Синтегро консалтинг» – «Фабрика XBRL» – с расширенной функциональностью.

Всего в рамках проекта специалистами «Синтегро консалтинг» настроено автозаполнение семи отчетов НСО и 47 БФО. В результате проекта бухгалтерская отчетность за 2018 г. была сформирована в «Фабрике XBRL» и отправлена Центральный Банк. С марта 2019 г. надзорно-статистическая отчетность также формируется в программном продукте.

«Фабрика XBRL» позволяет автоматически заполнять формы отчетности по данным бухгалтерского учета в формате XBRL, визуализируя отчетность в привычном пользователю табличном виде для печати и размещения на сайте компании, а также проверять контрольные соотношения. Мобильность и гибкость «Фабрики XBRL» позволяет быстро дорабатывать ее под нужды пользователей и интегрировать с другими автоматизированными системами.