Dataline запустила услугу «1С как сервис» в контейнере

Dataline запустила облачную услугу «1С как сервис в контейнере». В рамках сервиса предоставляются конфигурации «Управление торговлей», «Зарплата и управление персоналом», «Зарплата и кадры», «Бухгалтерия», «Управление складом».

Любая конфигурация разворачивается и настраивается в течение одного дня. ПО обновляется автоматически, без остановки работы, обеспечивая круглосуточную доступность.

Клиентам будут доступны три версии сервиса: с веб-доступом к ресурсам, стандартная версия – с подключением через RDP или RemoteApp, и расширенная версия, в которую включены все конфигурации сервиса.

В отличие от коробочной версии, в «1С как сервисе» клиентам сразу доступны круглосуточная техподдержка и ежедневное резервное копирование данных. Детальный SLA гарантирует доступность сервиса на уровне 99,95% и RPO не более 24 часов.

В основе сервиса – отказоустойчивое облако на базе Hyper-V. Все данные хранятся в дата-центрах уровня Tier III, а не на пользовательских устройствах, что обеспечивает надежность сервиса и безопасность данных.