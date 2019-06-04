Comindware представила обзор глобальных трендов ИТ-стратегии в открытом доступе

Эксперты Comindware, резидента Фонда «Сколково», №1 в рейтинге разработчиков BPMS (2018 г., CNews Analytics), при поддержке ассоциации BPM-профессионалов России и независимых экспертов подготовили обзор глобальных трендов ИТ-стратегии. Скачать обзор можно бесплатно на сайте компании Comindware.

Ключевые выводы на основании обзора. Использование современных технологий не делает бизнес цифровым. Цифровой бизнес - это больше вопрос выбранных бизнес-моделей и подходов к их реализации.

Цифровая трансформация смещает приоритеты, заставляя думать не только о сокращении затрат, зачастую эта цель уходит на второй план. Приоритеты изменяются - нужна смена ИТ-стратегии. Нужно взять стихийную декомпозицию ИТ-экосистемы под контроль и обеспечить необходимую гибкость.

Тренд реинжиниринга ИТ-экосистем. Стабильный мир ERP меняется и будущее за слабо связанной ИТ-средой. Учетные системы в классическом виде не исчезнут, но существенно изменятся.

Обзор выполнен в свободной форме с диаграммами и схемами, иллюстрирующими основные идеи. Материал включает мнения экспертов цифровой трансформации из России и других стран СНГ, которые дополняют глобальные тенденции локальными особенностями ИТ-стратегий.

«Мир ускоряется и изменяется, требуя от компаний новых подходов и решений для достижения лучших результатов, — отметил Максим Цыпляев, основатель и президент компании Comindware. — Мы следим за трендами вокруг цифровой трансформации бизнеса, помогаем представителям российских компаний ориентироваться в трендах и надеемся, что данный обзор поможет ИТ-директорам привести свою ERP- и ИТ-стратегию в соответствие современным требованиям и заложить подходящую основу для успешного развития цифрового бизнеса компании».

«Совершенствованию бизнес-процессов и цифровой трансформации бизнеса часто мешает жёсткость существующих ИТ-решений и неготовность руководства к радикальному обновлению ИТ-стратегии, — отметил Андрей Коптелов, вице-президент ABPMP Russian Chapter. — Обзор трендов ИТ-стратегии создан с целью распространения опыта передовых компаний и организаций в части построения ERP- и ИТ-стратегии, соответствующей духу цифровой эры. Мы рассчитываем, что с помощью данного материала выведем полезный опыт за рамки круга профессионалов и сделаем его интересным широкому кругу предпринимателей и управленцев».