HID Global представила AR Reader Tool для интеграторов, инсталляторов и консультантов

HID Global представилат инструмент дополненной реальности, помогающий интеграторам, проектировщикам и консультантам внедрять и использовать продукты контроля доступа HID. Новый HID AR Reader Tool оптимизирует и ускоряет установку решений, одновременно упрощая модернизацию и поддержку на месте благодаря мощной комбинации трехмерных данных и управляемой анимации в реальных условиях.

«HID AR Reader Tool представляет собой естественный следующий шаг в цифровой трансформации, отражающий наше стремление облегчить партнерам ведение бизнеса, упрощая развертывание и использование наших продуктов, – сказал Стивен Карни, вице-президент по продакт-маркетингу подразделения решений контроля физического доступа, HID Global. – Беря трехмерные данные и помещая их в реальный мир, инструмент значительно расширяет возможности использования технологии AR, предоставляя сообществу инсталляторов, интеграторов, консультантов и специалистов HID расширенные возможности по разработке проектов управления доступом, их проверке, совместной работе, установке и поддержке».

Инструмент дополненной реальности позволяет сократить время обслуживания и простоя, улучшая процессы взаимодействия между локальными и удаленными группами. Кроме того, инструмент облегчает обучение и упрощает повторную установку, благодаря пошаговому развертыванию, обновлению и устранению неполадок с использованием 3D-моделей при реальном развертывании.

Организации могут использовать HID AR Reader Tool для получения максимальных инвестиций от информационного моделирования зданий, создания цифровых представлений физических мест. Информационное моделирование зданий можно использовать для отслеживания хода установки, выявления несоответствий и обеспечения надлежащего качества путем наложения моделей и реальной информации. Это также дает возможность четко проиллюстрировать замысел проекта, ускоряя принятие решений всеми заинтересованными сторонами в области управления доступом.

Приложение HID AR Reader Tool можно загрузить на планшет iOS и использовать в следующих случаях.

Модернизация модуля OSDP / Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE): инструмент визуализирует считыватель, процесс его открытия, снятия крышки из фольги и установки модуля OSDP и/или BLE в считыватель.

Установка задней панели: инструмент визуализирует монтажную коробку и анимирует монтаж задней панели на распределительной коробке, включая анимированные детали, такие как винты для монтажа.

Соединение считывателя с панелью по OSDP: инструмент визуализирует подключение считывателя и анимирует контроллер и проводку.

Популярные считыватели iCLASS SE сразу же доступны в HID AR Reader Tool, новые считыватели добавляются в приложение на регулярной основе. Возможности инструмента дополненной реальности будут расширяться в течение 2019 года и далее.