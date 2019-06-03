GMCS автоматизирует бюджетирование в «Асконе»

GMCS объявила о реализации проекта по созданию автоматизированной системы бюджетирования, анализа и прогнозирования для группы компаний «Аскона».

По оценкам независимых экспертов, «Аскона» занимает 52% российского рынка товаров для сна. В состав группы входит крупнейшая фабрика товаров для здорового сна, несколько заводов, осуществляющих производство сырья и комплектующих, фабрика кроватей и диванов, а также 820 фирменных магазинов в России и странах СНГ.

«"Аскона" придерживается инициативного управления, в том числе в области финансов. Мы строим систему, которая в онлайн режиме позволит контролировать финансовые потоки, более эффективно планировать ресурсы для достижения стоящих перед компанией целей развития. В системе будет автоматизировано бюджетирование полного цикла, а также процессы прогнозирования, аналитики и контроля», – сказал Иван Лашков, Chief Financial Officer бренда «Аскона».

Новая система бюджетирования позволит ритейлеру меньше времени тратить на сбор, проверку и консолидацию данных в пользу анализа и принятия управленческих решений. Используя анализ «что-если», специалисты смогут в онлайн режиме просчитывать несколько сценариев бюджета в соответствии с принятой методологией и финансовыми алгоритмами.

Упростятся и процессы подготовки корпоративной отчетности – «Аскона» уйдет от малоинформативной и тяжелой Excel-отчетности к визуальной аналитике. Пользователи смогут работать с данными самостоятельно с помощью интерактивных дашбордов, производить визуальные измерения и строить карты стратегических показателей.

«GMCS имеет большой опыт автоматизации процессов бюджетирования, в том числе в сфере розничной торговли и производства. Мы рады, что «Аскона» оценила нашу экспертизу и доверила реализацию этого сложного, но интересного проекта. В настоящий момент мы обсуждаем с «Асконой» развитие сотрудничества уже по другим направлениям автоматизации», – сказала Екатерина Корбутова, бизнес-директор, куратор проекта со стороны компании GMCS.