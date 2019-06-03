«Европ Ассистанс СНГ» выбрала защищенное облако Softline

«Европ Ассистанс СНГ» выбрала для хранения персональных данных клиентов в соответствии с требованиями законодательства сервисную модель и готовое решение от Softline – «Защищенное облако 152-ФЗ». Использование облачных технологий позволяет сократить расходы на внедрение системы защиты персональных данных, гибко масштабировать ресурсы и получить отказоустойчивую инфраструктуру.

«Европ Ассистанс СНГ» является частью французской компании Europ Assistance, принадлежащей крупнейшей страховой группе Европы – Assicurazioni Generari. Компания использует передовые информационные технологии для обеспечения безопасности своих партнеров и клиентов.

Специфика работы на страховом рынке предполагает получение, обработку и хранение большого массива персональных данных граждан. Через ассистанс ежедневно проходят сотни страховых случаев, организация которых предполагает работу как с личной, так и с конфиденциальной медицинской информацией клиентов. Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» существенно повысил требования к организации защиты информации. Нарушение влечет за собой личную ответственность руководителей, крупные штрафы, блокировку корпоративных интернет-ресурсов, репутационные риски. Контроль за соблюдением требований 152-ФЗ возложен на Роскомнадзор, ФСТЭК и ФСБ РФ.

Развертывание собственной инфраструктуры комплексной защиты персональных данных с настройкой виртуализации, резервного копирования, средств криптозащиты и сетевой безопасности требует от предприятий больших финансовых, трудовых и временных затрат. Изучив предложения рынка, компания «Европ Ассистанс СНГ» выбрала для себя оптимальное по стоимости и срокам внедрения решение – готовое «Защищенное облако 152-ФЗ», реализованное компанией Softline.

«Защищенное облако» построено на оборудовании и программном обеспечении ведущих производителей, размещено в надежном ЦОД уровня TIER III. Соответствие Федеральному Закону обеспечивается использованием сертифицированных ФСТЭК средств защиты информации. Компания Softline прошла добровольную аттестацию защищенной платформы, что подтверждается соответствующим документом.

«Мы разместили свои критичные сервисы в «Защищенном облаке 152-ФЗ», полностью выполнив требования Федерального Закона. В кратчайшие сроки получили отказоустойчивую платформу с возможностью самостоятельного управления и гибкого масштабирования. Отсутствие капитальных затрат на покупку оборудования и средств защиты информации, скорость запуска проекта и документально зафиксированные компанией Softline гарантии позволили нам сделать выбор в пользу сервисного подхода к построению ИТ-инфраструктуры», – отметил руководитель департамента информационных технологий «Европ Ассистанс СНГ» Станислав Червонный.

Проект «Защищенное облако 152-ФЗ» стал еще одним серьезным этапом сотрудничества Softline и «Европ Ассистанс СНГ», при реализации которого специалисты Softline продемонстрировали разносторонние профессиональные компетенции.

«Многолетнее сотрудничество с «Европ Ассистанс» помогло нам досконально изучить специфику бизнеса клиента. Созданный специалистами Департамента облачных технологий Softline сервис– «Защищенное облако 152-ФЗ» смог полностью удовлетворить все требования Заказчика. Реализация данного проекта защищает клиента от финансовых, юридических и технических рисков. Также компания Softline взяла на себя обязательства по доступности услуги, подписав неотъемлемую часть договора – SLA 99,9% – с финансовыми гарантиями», – сказал руководитель отдела по работе с клиентами департамента развития бизнеса Константин Тамбов.