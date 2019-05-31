Qiwi и guru.taxi запустили новый сервис на рынке такси

Qiwi и guru.taxi объявили о запуске нового сервиса на рынке такси, с помощью которого можно фиксировать поездки водителя одновременно во всех агрегаторах, анализировать их и сразу выплачивать водителю заработанные средства. Водитель сможет получать деньги автоматически после завершения поездки, а не ждать, пока таксопарк проверит заказ.

По мнению разработчиков, сервис максимально востребован сейчас, когда растет количество водителей, а таксопарки испытывают трудности в организации быстрых выплат, так как их IT-инфраструктура не так хорошо развита, как у агрегаторов. Новое решение ускоряет развитие рынка такси и сокращает технологический разрыв между агрегаторами и таксопарками.

Решение от Qiwi и guru.taxi позволяет автоматизировать подсчет балансов средств водителей во всех агрегаторах, а также делать выплаты для таксопарка всем водителям одновременно одной кнопкой. Решение предоставляется бесплатно в рамках пакета услуг всем таксопаркам-партнерам Qiwi.

Таксопаркам больше не нужно вручную выгружать данные по каждому агрегатору, сводить полученную информацию в таблицы, чтобы выплатить заработанные средства водителю. Нет необходимости также после этого вручную списывать с баланса каждого агрегатора выплаченную сумму. Это облегчает и ускоряет подбор водителей, что актуально в условиях быстрой смены кадров в таксопарках.

Выплату водителям можно делать непосредственно из программы, не используя дополнительные инструменты, что сокращает операционные издержки таксопарка и повышает прозрачность бизнеса.

«Объем рынка такси вырос за последние несколько лет в несколько раз, во многом благодаря агрегаторам. Однако, инфраструктура таксопарков не была готова к такому резкому технологическому скачку. Сейчас бизнес таксопарков остро нуждается в поддержке IT-компаний», — отметила Виктория Кияченко, директор по развитию массовых сервисов группы Qiwi.

«Мы не изобретали велосипед, мы сделали решение, на которое уже есть спрос на рынке, использовав сегодняшние технологические изменения», - сказал Александр Мерзликин, СЕО guru.taxi

Компания Qiwi внедряет инновации в индустрии такси. Она одной из первых выпустила комплексный продукт для таксопарков. Решение включает открытие расчетного счета, регистрацию самозанятых, выплаты водителям на их карты, а также выпуск специальной карты с привлекательными условиями, учитывающими характер платежей таксистов.

Qiwi, как один из ключевых игроков на рынке финтеха, обладает рядом преимуществ. Qiwi Банк может проводить платежи, выпускать карты, делать переводы, при этом обеспечивая надежность и безопасность. Как IT-компания, Qiwi предоставляет высокую скорость процессинга, обладает большой гибкостью в оптимизации ПО под потребности клиентов и предлагает широкий спектр дополнительных возможностей.

Компания Qiwi не только создает собственные решения, но и привлекает стартапы для воплощения прорывных идей. К примеру, стартап guru.Taxi, совместно с которым был запущен новый сервис, компания поддержала в рамках венчурной программы Qiwi Venture.