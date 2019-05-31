ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с АИР-ГТМ

НТЦ ИТ «Роса» объявил о том, что ОС РОСА прошла сертификацию совместимости с системой управления базами данных АИР-ГТМ.

Система управления базами данных «АИР-ГТМ» представляет собой высокопроизводительную базу данных с открытой архитектурой, разработанную для совместной работы с «Системой обработки информации службы занятости населения».

К одним и тем же данным может применяться одновременно реляционная, объектно-ориентированная и иерархическая концептуальные модели.

Для пользователей совместимость с решениями на основе СУБД АИР-ГТМ означает полную и корректную их работу в среде ОС РОСА. К таким решениям относится «Система обработки информации службы занятости населения», позволяя органам занятости населения, при осуществлении административных процедур, в ходе реализации своих полномочий в сфере занятости населения, полностью отказаться от использования иностранного программного обеспечения, а так же иные решения, работающие на М языке.

Для разработчиков ОС РОСА такая подтвержденная сертификация означает удобный и надежный способ хранения и доступ к информации по реляционной, объектно-ориентированной и навигационной моделям, которые хорошо согласуются с системой управления базами данных АИР-ГТМ, что позволяет подобрать подходящую модель для каждого отдельного приложения или конкретной ситуации.

Теперь, разрабатывая приложения для ОС РОСА и предприятий, разработчики смогут делать свои приложения, ориентированные на обработку данных, проще и быстрее, также больше нет необходимости дублировать данные, когда требуется та или иная модель доступа к ним - с АИР-ГТМ возможна система гибридного доступа, когда данные хранятся в одном месте, но представлять их в приложении можно по разным моделям. Смешанный, гибридный доступ позволяет компенсировать недостатки одного режима за счет возможностей другого.

Преимущества АИР-ГТМ перед другими СУБД: благодаря специфической структуре и использования сжатия ключа базы данных, АИР-ГТМ в несколько раз компактнее аналогичных реляционных баз данных и традиционных SQL-серверов. АИР-ГТМ поддерживает транзакции на уровне приложений через метки «старт транзакции» и «завершение транзакции».

Транзакции обрабатываются быстрее, чем в других реляционных базах данных (в комбинированном режиме чтения/записи), что особенно важно для сильно загруженных систем, поскольку снижается нагрузка на системы ввода и вывода. Функции обработки исключительных ситуаций, протоколирование событий и восстановление данных, позволяют создавать надежные и устойчиво работающие приложения.