«Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей

Специалисты московского предприятия «Миландр силовые машины», подразделения разработки которого расположены в особой экономической зоне «Технополис «Москва», спроектировали и произвели электродвигатели и системы управления ими для наземного транспорта. Испытания подтвердили возможность системы противостоять экстремальным температурным и ударным нагрузкам.

Для проверки надежности системы силового привода был создан кроссовый спортивный мотоцикл как транспортное средство в максимальной степени испытывающее колоссальные ударные и тепловые нагрузки, а также воздействие таких факторов как грязь и вода. В текущем сезоне чемпионата России по мотокроссу на нескольких этапах на электромотоцикле «Миландр СМ-250» были заняты призовые места. Также этим летом команда готовится выступить на нескольких этапах чемпионата Германии и Испании среди электромотоциклов.

«Город заинтересован в производстве электротранспорта и комплектующих для него в первую очередь для удовлетворения своих внутренних потребностей. Столица устойчиво развивает экологически чистый общественный транспорт и частную эксплуатацию электромобилей. Важно, чтобы промышленность города могла обеспечить развитие такой инфраструктуры собственными силами. Сегодня в особой экономической зоне "Технополис "Москва" компании разрабатывают и производят двигатели для электротранспорта, силовые преобразователи, корпуса, зарядные станции», – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.