Naumen предоставит клиентам доступ к бизнес-аккаунтам WhatsApp

Naumen заключила партнерский договор с Infobip — эксклюзивным провайдером WhatsApp в России. Партнерство с Infobip упростит доступ к приложению WhatsApp Business API для всех компаний, использующих коммуникационные решения компании Naumen.

Ценность партнерства для клиентов Naumen заключается в моментальном подключении к каналу WhatsApp за счет наличия готового коннектора к мессенджеру. В отличие от компаний, использующих решения других вендоров, клиентам Naumen не нужно будет тратить время на интеграцию с WhatsApp и заключать отдельный договор на регистрацию в сервисе.

«WhatsApp Business API позволяет делать официальные рассылки от имени брендов и организаций. В отличие от WhatsApp Business App, предназначенного для малого бизнеса, WhatsApp Business API дает возможность полноценной интеграции канала с платформой контакт-центра. Модель тарификации отличается от других мессенджеров: компания оплачивает ежемесячную абонентскую плату за активных пользователей, а также исходящие шаблонные (HSM) сообщения. Преимущество такой модели в том, что, если получатель отвечает на шаблонное сообщение, у оператора открывается 24-часовое диалоговое окно, в рамках которого можно бесплатно общаться с клиентом и отправлять ему любое количество ответных сообщений», — отметила Руслана Резникова, управляющий директор Infobip Евразия.

С 2015 года Naumen предоставляет заказчикам полноценную омниканальную платформу, позволяющую в единой очереди c телефонными вызовами обрабатывать популярные цифровые каналы: электронную почту, СМС, звонки с сайта, веб-чаты, сообщения соцсетей и мессенджеров, к которым теперь добавился WhatsApp. При этом в системе хранится полная история обращений клиента по всем каналам, а для их обработки используется единый интерфейс, что сильно упрощает работу оператора.

«WhatsApp сейчас – самый популярный мессенджер с очень высокой вовлеченностью, что делает его особенно привлекательным для наших клиентов, — сообщил Михаил Черешнев, директор по маркетингу контакт-центров и роботизированных систем компании Naumen, — В настоящий момент мы прорабатываем подключение к WhatsApp в трех крупных российских банках. В каждом случае речь идет о вполне конкретных задачах, которые будут решаться с помощью мессенджера: ответы на вопросы по кредитам, верификация персональных данных, получение одноразовых паролей, проверочных кодов. Для одного из бизнес-клиентов сейчас готовится интеграция в WhatsApp виртуального помощника на базе Naumen Erudite.

Infobip – коммуникационная платформа для бизнеса, которая позволяет бизнесу доставлять сообщения через любой канал, на любое устройство, в любое время, в любую точку мира. Технологии Infobip создают невидимый мост между бизнесом и людьми через мобильные каналы. За 10 лет работы в отрасли, Infobip охватил своим присутствием 6 континентов, открыв 60 офисов, разработал собственную платформу для отправки сообщений, имеет в покрытии 850 мобильных операторов в 190+ странах с возможностью доставить сообщение на 6 миллиардов мобильных устройств.