ALP Group разработал платформу роботизации процессов

Департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС) — российский разработчик ИТ-решений (основанных на программных продуктах «1С») для управления крупными коммерческими и государственными организациями — объявил о выпуске первой в России импортонезависимой технологической платформы роботизации процессов (robotic process automation, или RPA). По своим функциональным возможностям, как утверждает разработчик, она сопоставима с ведущими зарубежными аналогами. При этом на российском рынке разработка ДКИС имеет большое конкурентное преимущество, так как легко интегрируется с продуктами «1С», но при этом может работать и как независимый элемент информационной системы заказчика, считают в ALP Group. Новая разработка ALP ДКИС представляет интерес для любых организаций, заинтересованных в оптимизации бизнес-процессов, а также качества управленческих решений за счет автоматизации трудоемких или массовых рутинных операций. Кроме того, применение RPA-платформы ДКИС снимает санкционные риски, устраняет различные проявления человеческого фактора и дополняет актуальными функциями продукты «1С» для крупных организаций.

RPA-платформа ДКИС поддерживает два основных сценария создания программных роботов. Наиболее типичный сценарий практически не требует обучения или каких-либо специальных знаний. Пользователь (бизнес-аналитик или сотрудник бизнес-подразделения) самостоятельно настраивает полезных для него роботов, выбирая и компонуя в нужной последовательности модули, выполняющие те или иные действия: открытие сайтов, запуск прикладных программ, копирование информации из пользовательского интерфейса ПО, выполнение запросов к БД, распознавание документов, создание электронных документов, формирование и отправка электронной почты, действия с электронной подписью и другое. Фактически, он формирует пошаговую инструкцию, причем все делается в несколько кликов. Заготовленный набор таких модулей покрывает практически все реальные потребности сотрудников современных предприятий. Но при необходимости нетрудно добавить в систему новые действия.

Более квалифицированные сотрудники могут не только пользоваться готовыми модулями, но и описывать сложные собственные алгоритмы отдельных действий, а также автоматизировать целые процессы. Здесь уже используется один из поддерживаемых универсальных языков программирования (ЯП), в настоящее время это Java или ЯП, поддерживаемый платформой .NET.

В зависимости от характера выполняемых действий, программные роботы RPA-платформы ДКИС могут или работать в автоматическом режиме, полностью исключая участие человека, а могут выполнять лишь черновую работу и передавать ее результаты должностным лицам для выполнения ответственных действий.

У системы нет обязательной привязки к платформе «1С», что позволяет использовать ее вместе с практически любым прикладным ПО, включая унаследованные решения и новое ПО, создаваемое заказчиком самостоятельно или во взаимодействии в аутсорсинговыми компаниями. В то же время в RPA-платформу ДКИС встроена функциональность интеграции с ПО «1С» для крупных организаций: распознаются объекты «1С», заготовленные модули для различных действий с ними, а сам робот может выполняться как часть пользовательского интерфейса программных продуктов «1С». Последнее обстоятельство существенно упрощает внедрение RPA-платформы в российских компаниях, где многие категории сотрудников постоянно работают с ПО «1С» и привыкли к его пользовательскому интерфейсу. Поддерживаются два варианта автоматизации взаимодействия программного робота с ПО «1С»: через пользовательский интерфейс последнего и через СУБД (с использованием коннекторов «1С»).

В новой разработке ALP Group большое внимание уделено инструментам контроля и управления, реализованным на уровне RPA-платформы. Подробная информация для ретроспективного анализа автоматически заносится в сводный протокол (лог), который можно исследовать отдельно или в связке с логами другого ПО. Кроме того, RPA-платформа позволяет в режиме реального времени следить за тем, сколько и каких роботов выполняется, на каком шаге алгоритма они находятся, какие ресурсы потребляют и др. При использовании соответствующих инструментов эту информацию нетрудно сопоставить с данными о состоянии внешних программ, с которыми взаимодействуют роботы (MS Outlook, Excel и т. п.). В совокупности средства протоколирования и мониторинга позволяют тонко администрировать систему программных роботов и своевременно замечать нештатные ситуации — еще до того, как они повлияют на работу пользователей.

ДКИС уже более двух лет применяет роботизацию процессов на практике — как при внедрении систем класса ERP и i-ERP у заказчиков, так и во внутренних проектах ALP Group по развитию собственной системы управления предприятием. За это время созданы десятки программных роботов, относящихся к различным аспектам работы предприятия: управлению финансами, подготовке к тендерам и поддержке продаж, управлению персоналом. В настоящее время все они находятся в режиме промышленной эксплуатации. Первоначально эти роботы были реализованы на одной из ведущих зарубежных RPA-платформ, но практика быстро показала, что для российского рынка этот путь не оптимален. К его основным недостаткам можно отнести высокие санкционные риски, ориентацию на зарубежное проприетарное ПО (в плане средств интеграции и заготовленных наборов действий), а также практические сложности интеграции с популярным в нашей стране корпоративным ПО «1С». Именно для преодоления всех этих ограничений ДКИС создала собственную RPA-платформу. После этого ранее созданные программные роботы были перенесены на нее и прошли опыт эксплуатации около года. В настоящее время RPA-платформа ALP Group готова к полномасштабному применению на российских предприятиях.