«Росэлектроника» создала мобильный дата-центр на базе суперкомпьютера

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил мобильный энергоэффективный центр обработки данных (МЦОД), созданный на базе компактного суперкомпьютера. Разработка, по заявлению разработчика, позволяет сократить затраты электроэнергии более чем на 40%.

Работа МЦОД строится на использовании компактных энергоэффективных суперкомпьютеров производства концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику»). При параметрах 1900х1350х1000 мм они, по данным холдинга, позволяют достичь рекордной для таких размеров пиковой производительности в 2,2 Пфлопс и объема хранения данных до 2,2 ПБ. При этом за счет применения технологии погружного жидкостного охлаждения затраты электроэнергии снижаются более чем на 40% по сравнению с существующими на рынке аналогами.

Решение позволяет быстро разворачивать как стационарные информационно-аналитические системы, так и мобильные центры обработки данных на базе кузовов-контейнеров и кузовов-фургонов.

«Разработка дополняет линейку суперкомпьютерных решений "Ростеха". Оборудование имеет самую широкую сферу применения, может использоваться для построения энергоэффективных дата-центров в топливно-энергетическом секторе, оборонно-промышленном комплексе, на транспорте и других сферах. Используемые технологии позволяют сократить затраты на инфраструктуру – они не требуют возведения капитальных сооружений и могут оперативно разворачиваться фактически в любом помещении. При этом систему можно масштабировать в зависимости от задач конкретного заказчика», – отметил генеральный директор концерна «Вега» Вячеслав Михеев.

МЦОД способен бесперебойно функционировать при температурах окружающей среды от -50 до +50 градусов Цельсия и при влажности воздуха до 100%. Оборудование отличается низким уровнем шума, пыле- и влагозащитой. Кроме того, система пожаробезопасна. Это упрощает процесс создания суперкомпьютерных центров и позволяет использовать для этих целей любые помещения.