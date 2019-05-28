Zyxel начала российские продажи WiFi Mesh системы Multy Plus

Zyxel Communications объявила о начале продаж в России Multy Plus - решения WiFi на базе mesh-сети. Новинка предоставляет заказчикам из сектора СМБ возможности построения WiFi Mesh сети бизнес-класса с более доступной ценой, которая удобна в использовании и развертывается по модели plug-and-play.

Применение усовершенствованных стандартов безопасности обеспечивает защиту сети растущих компаний и позволяет с помощью удобного мобильного приложения настроить систему безопасности сети даже если вы находитесь далеко от своего офиса.

«Небольшие фирмы давно используют точки доступа коммерческого класса для предоставления своим гостям беспроводного доступа к Интернету, - сказал Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) Zyxel и руководитель отделения Smart Living SBU. – Однако для самих небольших фирм это крайне неудобно, поскольку для подключения к локальной сети этих точек доступа нужно потратить много времени и денег. Также и управление ими слишком трудно для небольшой компании, потому что для этого нужно быть опытным техническим специалистом».

Благодаря применению технологий mesh-сетей Multy Plus существенно упрощает внедрение и использование сети и снижает связанные с ними расходы. Для построения сети нужно только разместить на территории фирмы два или более модуля Multy Plus. А с настройкой комплекса справится просто опытный пользователь ПК».

Применение этих устройств с девятью внутренними антеннами в небольших офисах и ресторанах обеспечит трехдиапазонный WiFi на площади до 1600 квадратных метров с выделенной опорной магистралью backhaul 5 GHz со скоростью до 1733 Мбит/с.

Multy Plus устанавливает новые стандарты кибербезопасности, выпустив специальное приложение AiShield, которое обеспечивает доступ с мобильных устройств к различным пакетам и GUI-интерфейсам.

AiShield поддерживает ряд функций безопасности, включая контроль доступа, позволяющую ограничить доступ к десяткам тысяч категорий посторонних web-сайтов и к 500 приложениям. Также с помощью AiShield пользователи могут просматривать информацию об угрозах и предупреждения, в том числе данные об устройствах, которые чаще всего становятся жертвами кибератак, получать push-оповещения о сетевых угрозах, одним касанием завершать либо продлевать период действия аутентификации пользователя. С помощью больших данных мгновенно анализировать состояние сети, например, сортировать пользователей по типу их устройства, профилю, продолжительности соединения и т.п.

Каждая Multy Plus поставляет с пробной версией AiShield на 30 дней, а с пакетом duo поставляется бесплатная лицензия AiShield на один год.

Multy Plus – это первое решение mesh от Zyxel, которым можно управлять как поставляемым вместе с ним приложением, так и с помощью GUI-интерфейса на базе web-браузера, что дает компаниям настоящую гибкость при выборе способа управления своей сетью.

При применении любого из этих вариантов управления можно проверить использование данных, отрегулировать выделение пропускной способности и применять три уровня прав доступа к сети: один для администраторов сети, второй – для сотрудников и третий для посетителей.

Multy Plus также упрощает процедуру настройки портала Captive, с помощью которого пользователи получают доступ к WiFi.

С помощью GUI-интерфейса компания может настроить свой портал Captive, задать пароль для доступа к ее беспроводной сети, условия использования и загрузить на портал картинки, например, свой логотип или фотографию.

Большинство точек доступа для mesh-сетей поставляются с ограниченным набором опций монтажа, поэтому часто их пользователи вынуждены докупать специальные монтажные наборы.

Пользователи Multy Plus не столкнутся с подобной проблемой, потому что в стандартный комплект поставки точки доступа включены опции для монтажа на стене, потолке, на столе и на потолочном каркасе, а также изящная вертикальная подставка. Кроме того, благодаря простому дизайн корпуса точка доступа Multy Plus хорошо впишется в интерьер современного офисе, поэтому ее можно установить на рабочем столе или на полке.

Multy Plus расширяет семейство решений mesh от Zyxel. Ранее компания выпустила Multy X для домашних пользователей и Multy Pro для сервис-провайдеров, которые уже отмечены наградами, включая награды Taiwan Excellence Awards и Broadband World Forum.

Multy Plus уже доступен к покупке на территории РФ.